Россияне стали есть больше сахара и картошки

В то же время россияне стали налегать на сахар. При рекомендованной норме потребления 24 килограмма в год средний житель страны в прошлом году употребил 39,4 килограмма. И картошки съели чересчур: 112,8 килограмма при рекомендованных 90. Повысилось и потребление мяса и мясопродуктов: 75,7 килограмма при норме 73.

В минсельхозе объясняют изменение вкусовых пристрастий россиян снижением уровня общих ресурсов молока и молокопродуктов и удорожанием молочной продукции. Так, несмотря на то что производство сырого молока выросло всего на 1,1 процента, импорт молочной продукции (в пересчете на молоко) сократился почти на миллион тонн — с 7,5 до 6,6 миллиона тонн. Таким образом, общие ресурсы молока уменьшились на 2 процента, или почти на 800 тысяч тонн в пересчете на молоко, оценил минсельхоз. Потребительские цены на молоко за прошлый год выросли, как и у производителей, лишь на 1,4 процента. Правда, килограмм сливочного масла подорожал за год на 9,6 процента, килограмм сыра — на 3,5 процента.

А вот сахар в прошлом году в магазинах подешевел на 23,7 процента, мясо и птица — на 2,3 процента. Картошка, правда, подорожала в рознице на 11,2 процента, но цены на нее — одни из самых низких в структуре продовольственных товаров.

По оценке «Союзмолока», в январе-феврале этого года личное потребление молочной продукции снизилось еще на 2,1 процента. Увеличилось только потребление творога и творожных продуктов (на 7,4 процента) и мороженого (на 3,5 процента).

"Замедление роста цен на продовольствие и увеличение доходов населения пока не выражается в увеличении потребления молочной продукции, — отмечает председатель правления Союзмолока Андрей Даниленко . — Молочные продукты в продуктовой корзине россиян занимают от 15 до 20 процентов в денежном выражении, причем около половины из этого объема приходится на молоко. К сожалению, за последние три года потребление снижалось на 3-4 процента ежегодно, по ряду категорий и более серьезно: по сырам — на 14 процентов, по сливочному маслу — на 4 процента только за прошлый год". Причины Даниленко также видит в росте цен на молочные продукты. Кроме того, по его мнению, влияет постоянно появляющаяся информация о низком качестве отечественной молочной продукции. «Проблема фальсификата существует, но в общем объеме реализуемой продукции — это не более 6-7 процентов», — полагает Даниленко.

"Молочные продукты — это источник кальция, который делает наши кости крепкими, — напоминает врио первого заместителя директора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Сергей Хотимченко. — Поэтому их употреблять нужно обязательно и не менее 400-450 граммов в сутки. То, что выросло потребление сахара, — совсем не хорошая тенденция. Я ее связываю с тем, что постоянно растет количество продуктов с содержанием сахара. В картофеле содержится витамин С, повышающий иммунитет, но там и много крахмала. Поэтому налегать на картошку не стоит. Также и мясо и продукты из него нужно есть в умеренных количествах, до 200 граммов в сутки. В любом виде мяса содержатся насыщенные жирные кислоты, которые накапливаются в организме и разрушают сердечно-сосудистую систему".