Архангельск может перерабатывать до 50 тыс. тонн рыбы с Дальнего Востока 

АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. /ТАСС/. Порт Архангельска в перспективе пяти-семи лет может принимать и перерабатывать до 50 тысяч тонн рыбы с Дальнего Востока, заявил в четверг заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.
"Объем поставок мороженого минтая, лосося, сельди, иваси и скумбрии [с Дальнего Востока] ежегодно в перспективе пяти-семи лет мы ожидаем 300 тысяч тонн. Порядка 50 тысяч тонн мог бы взять на себя архангельский порт, который за счет рефконтейнеров мог бы все это перерабатывать", — сказал Савчук на заседании рыбохозяйственного совета Архангельской области.
По его словам, Северный морской путь может стать альтернативой железной дороге для поставки дальневосточной рыбы в западную часть России.
Первый транспорт с замороженной дальневосточной рыбой пришел в Архангельск по Севморпути из Владивостока в августе 2017 года. Теплоход «Гармония» доставил 3 тысячи тонн свежемороженой дальневосточной рыбы: горбуши, нерки, кеты. Отправителем груза выступила «Южноморская база рыбфлота», входящая в группу компаний «Доброфлот» (Приморский край). Теплоход «Гармония» доставил пятую часть от общего количества рыбы, отгруженной в Архангельске за весь 2016 год.