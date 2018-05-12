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Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
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Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Lenta.ru
Одна из ракет сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО) вызвала панику среди гостей свадьбы в Израиле. Видео случившегося опубликовано в YouTube. Сначала на празднике прозвучали сирены, а затем в небе заметили ракету. Жених и невеста вместе с гостями в спешке покинули зал.
10 мая Израиль два часа проводил бомбардировки в Сирии. В нападении было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса «воздух-поверхность». Со стороны Израиля также было выпущено более 10 тактических ракет класса «земля-земля». Отмечалось, что сирийским ПВО удалось сбить больше половины ракет.
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