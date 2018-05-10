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Израильская ракета уничтожила поставленный Россией «Панцирь»
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Израильская ракета уничтожила поставленный Россией «Панцирь» 

Lenta.ru 36 минут назад
Газета The Jerusalem Post опубликовала видео, на котором запечатлен подлет израильской ракеты Spike NLOS к зенитному ракетно-пушечному комплексу (ЗРПК) «Панцирь-С1» сирийской армии. Ролик предоставлен пресс-службой Армии обороны Израиля.
Видео снято камерой на самой ракете. На кадрах можно заметить группу из трех человек, которые стоят неподалеку от ЗРПК. При сближении ракеты с комплексом изображение пропадает.
В публикации уточняется, что целью стал комплекс SA22. SA-22 Greyhound — обозначение «Панциря-С»1 по кодификации НАТО. Это первая подтвержденная потеря такой техники в ходе боевых действий в Сирии.
Израильские военные ночью 10 мая атаковали военные объекты иранских сил на территории Сирии, отвечая таким образом на обстрел своих позиций на Голанских высотах из реактивных систем залпового огня. По данным Минобороны России, воздушный налет с использованием истребителей F-15 и F-16 длился два часа, за это время израильтяне запустили 60 авиационных ракет и 10 тактических. Атаке подверглись различные районы Сирии, в которых дислоцированы иранские силовики и средства сирийской противовоздушной обороны.
В апреле РИА Новости сообщало со ссылкой на источник в российском Минобороны, что Москва за последние годы поставила Дамаску до 40 ЗРПК «Панцирь-С1». Комплекс предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.
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