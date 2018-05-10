Чешский парламент обсудит ситуацию с химвеществом «Новичок» в стране

"Свое заседание во вторник депутаты начнут с обсуждения ситуации вокруг химвещества «Новичок», — говорится в сообщении.

Чешский президент Милош Земан во время телевыступления 3 мая заявил, что в ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А-230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Он привел мнение военной разведки, что синтезированный яд А-230 именуется «Новичком». Вместе с тем чешская контрразведка считает, что яд А-230 не называется «Новичком», это название яда А-234.

В четверг ситуация с «Новичком» в закрытом режиме была рассмотрена на заседаниях комитета по международным делам , в котором участвовали главы минобороны, гражданской контрразведки и управления по ядерной безопасности, и комиссии по контролю за деятельностью военной разведки, в котором принял участие глава этого ведомства. И комитет, и комиссия приняли по итогам заседаний постановления, в которых, по словам их председателей Лубомира Заоралека и Вита Ракушана, констатируется, что химвещество типа «Новичок» в Чехии не производилось и не складировалось. При этом члены комиссии по контролю за деятельностью военной разведки призвали Земана, чтобы он придерживался режима сохранения секретности информаций от спецслужб.

"Люди из военной разведки были бы очень рады, если бы эта история, которую они относят к псевдопроблемам, скорее завершилась. Им необходимо спокойствие для того, чтобы заниматься многими другими темами, которые могут в будущем нести опасность для республики. И им, конечно, не нужен никакой интерес со стороны СМИ", — сказал Ракушан.

В свою очередь, Земан отреагировал на заявления депутатов из Варшавы , где он сейчас находится с официальным визитом. «При всем уважении к уровню образованности некоторых членов нашего парламента, я не уверен, что они располагают лучшей информацией в этом вопросе, чем директор института, в котором, по его собственным словам, „Новичок“ производился», — цитирует президента Чешское ТВ.