Около 450 вопросов по приему в детские сады задали жители на горячую линию Управления образования Вологды

Такое количество обращений, связанных с этой темой, поступило на горячую линию в апреле. Также были вопросы о зачислении ребенка в первый класс, реализации материнского капитала и других выплат.

Напомним, горячая линия работает по номеру — 72-45-14 — с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Вологжане могут получить ответ на интересующий вопрос, касающийся сферы образования сразу же, или же их переключат на нужного специалиста. Принимаются и анонимные звонки.

Напомним, горячая линия начала работать в управлении в конце 2016 года. Сначала обращения принимались в определенный день недели, но с января 2018 года в связи с большим количеством звонков линия стала ежедневной.

Добавим, информация о работе горячей линии распространена во всех учреждениях образования.