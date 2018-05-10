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Открылся блокчейн-рынок для цифровых товаров
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Открылся блокчейн-рынок для цифровых товаров 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Если раньше идея траты реальных денег на что-то виртуальное казалось неприемлемой, сегодня многие с удовольствием платят за цифровой контент и виртуальные предметы. Компания Rare Bits буквально живет этим. Их новый продукт — рынок цифровых товаров, построенный на технологии блокчейна. Сотрудники компании считают современные дни эрой расцвета виртуальных товаров.
Трое из четырех сотрудников Rare Bits в прошлом работали в Zynga — компании, разработавшей FarmVille. FarmVille — невероятно популярная игра на Facebook. На пике ее популярности в ней насчитывалось более 80 миллионов активных пользователей в месяц. Для игры была разработана собственная платежная система Farm Cash, где пользователи могли тратить деньги на покупку виртуальных вещей для виртуальной фермы.
Другими словами, магазин виртуальных товаров — не самая новая идея, но Rare Bits — это не просто магазин. Соучредитель компании Даниэль Ли рассказал, что если раньше все виртуальные ценности хранились на сервере разработчика, который в любой момент мог лишить вас их, то с технологией блокчейна все меняется. Блокчейн обеспечивает цифровую регистрацию, указывающую на виртуальную собственность, что создает интерес не только к покупке виртуальных товаров, но и к их продаже.
Другими словами, теперь, если вы владеете чем-то в Интернете, это действительно что-то означает. На площадке Rare Bits вы можете купить виртуальных котов, «криптоботов» и «криптопанков». Подробнее о технологии блокчейна и криптовалютах можно узнать на сайте 2bitcoins.ru.
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