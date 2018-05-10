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В Иране заявили, что не намерены обсуждать положения ядерной сделки
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В Иране заявили, что не намерены обсуждать положения ядерной сделки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ТЕГЕРАН НЕ НАМЕРЕН ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ НИ ПО ОДНОМУ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ, ЭТО КАСАЕТСЯ И ВРЕМЕНИ ЕЕ ДЕЙСТВИЯ — ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРАНА
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