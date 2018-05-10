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Алексей Чадов ночует в машине
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Алексей Чадов ночует в машине 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Российский актер настолько сильно привязан к своей машине, что даже ночью не расстается с ней. Очевидно, что багажник автомобиля настолько уютный и вместительный, что Алексей даже расположился там для отдыха, переодевшись в пижаму и прихватив с собой пушистый желтый плед.
Позируя фотографу из своего нового пристанища, Чадов не забыл продемонстрировать татуировку в форме креста на правой руке, а также пожелал своим подписчикам в Инстаграм доброго утра.
Поклонников взволновало качество отдыха артиста в таком ограниченном пространстве: «Мужчина, как спалось? Не тесно?» Других смутила татуировка, поскольку в таком ракурсе крест получился перевернутым: «Чего крест перевернут как у сатаниста?» Позже взволнованных нательным рисунком Алексея успокоили, напомнив, что изображение приобретет правильный вид, если рука будет опущена.
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