Алексей Чадов ночует в машине

Российский актер настолько сильно привязан к своей машине, что даже ночью не расстается с ней. Очевидно, что багажник автомобиля настолько уютный и вместительный, что Алексей даже расположился там для отдыха, переодевшись в пижаму и прихватив с собой пушистый желтый плед.

Позируя фотографу из своего нового пристанища, Чадов не забыл продемонстрировать татуировку в форме креста на правой руке, а также пожелал своим подписчикам в Инстаграм доброго утра.

Поклонников взволновало качество отдыха артиста в таком ограниченном пространстве: «Мужчина, как спалось? Не тесно?» Других смутила татуировка, поскольку в таком ракурсе крест получился перевернутым: «Чего крест перевернут как у сатаниста?» Позже взволнованных нательным рисунком Алексея успокоили, напомнив, что изображение приобретет правильный вид, если рука будет опущена.