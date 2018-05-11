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В России приняли стандарт на жидкости для вейпов 

Вести Экономика 18 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 11 мая — «Вести. Экономика». Росстандарт утвердил стандарт на жидкости для вейпов. Стандарт под названием «Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия» вводит определение такой жидкости и требования к потребительской упаковке.
Стандарт вступает в действие с 1 июня, однако его действие не распространяется на жидкости, содержащие табак или относящиеся к лекарственным средствам, сообщает РИА «Новости».
Под электронной системой доставки никотина (ЭСДН) подразумевают электронное устройство, используемое для преобразования жидкости в аэрозоль, который вдыхает потребитель. Жидкостью является раствор, предназначенный для использования в ЭСДН, который преобразуется в аэрозоль.
К сырью для изготовления жидкости для ЭСДН предъявляют ряд требований. Так, для изготовления жидкости можно применять никотин чистотой не менее 98%, дистиллированный глицерин для пищевой промышленности чистотой не менее 94% и пропиленгликоль чистотой не менее 95%. «Допускается применять другие ингредиенты, обеспечивающие установленные изготовителем характеристики жидкости для ЭСДН», — отмечено в стандарте.
Требования предъявят и к упаковке жидкости. Например, флаконы должны обеспечивать невозможность откупоривания детьми. На упаковку жидкости должны наносить, в частности, наименование и адрес изготовителя, сведения о содержании никотина, месяц и год изготовления, указание о недопустимости продажи несовершеннолетним и необходимости хранения вне досягаемости детей.
На упаковке появится надпись на белом фоне «Никотин вызывает зависимость», которая исполнена «прописными буквами черного цвета четким легко читаемым шрифтом для жидкостей, содержащих никотин».
Стандарт также включает сведения о способах контроля жидкости для ЭСДН, включая способ определения содержания никотина.
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