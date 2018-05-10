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Росстандарт утвердил нацстандарт на жидкости для вейпов
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Росстандарт утвердил нацстандарт на жидкости для вейпов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Росстандарт утвердил национальный стандарт РФ на жидкости для вейпов, который вводит определение такой жидкости и требования к ее потребительской упаковке, копии соответствующего приказа ведомства и самого стандарта имеются в распоряжении РИА Новости.
Нацстандарт носит название «Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия». Он вводится впервые и вступает в действие 1 июня 2018 года. При этом стандарт не распространяется на жидкости, содержащие табак или относящиеся к лекарственным средствам. Нацстандарты в РФ являются добровольными.
Под электронной системой доставки никотина (ЭСДН) в документе подразумевается электронное устройство, используемое для преобразования жидкости для ЭСДН в аэрозоль, который вдыхается потребителем. Жидкостью же является раствор, предназначенный для использования в устройстве (сама жидкость или гель), который преобразуется в аэрозоль.
К сырью для изготовления жидкости для ЭСДН применяется ряд требований. Так, для изготовления жидкости может применяться никотин с чистотой не менее 98%, дистиллированный глицерин для пищевой промышленности с чистотой не менее 94% и пропиленгликоль с чистотой не менее 95%. «Допускается применять другие ингредиенты, обеспечивающие установленные изготовителем характеристики жидкости для ЭСДН», — отмечается в стандарте.
Требования устанавливаются и к упаковке жидкости, например, флаконы должны обеспечивать недоступность откупоривания детьми. На упаковку жидкости должна быть нанесено, в частности, наименование и адрес изготовителя, информация о содержании никотина, месяц и год изготовления, указание о недопустимости продажи несовершеннолетним и о необходимости хранения вне досягаемости детей.
На упаковке также должна быть надпись на белом фоне «Никотин вызывает зависимость», которая должна быть написана «прописными буквами черного цвета четким легко читаемым шрифтом для жидкостей, содержащих никотин». Стандарт также включает информацию о методах контроля жидкости для ЭСДН, включая методику определения содержания никотина.
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