Найден мертвым 18-летний саксофонист-виртуоз Матвей Шерлинг

Музыканту было 18 лет. Тело было найдено в его квартире в центре столицы. Как уточнили в полиции, следов криминала нет, точную причину смерти установят после вскрытия.

Матвей Шерлинг — лауреат I премии Московского открытого конкурса саксофонистов «Selmer — детям 2010», лауреат шестых Открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ, победитель XI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик-2010», лауреат III фестиваля «Восходящие звезды в Кремле».