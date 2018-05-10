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Найден мертвым 18-летний саксофонист-виртуоз Матвей Шерлинг
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Найден мертвым 18-летний саксофонист-виртуоз Матвей Шерлинг 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Амител
Российского саксофониста Матвея Шеринга обнаружили мертвым в Москве. Об этом в четверг, 10 мая, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Музыканту было 18 лет. Тело было найдено в его квартире в центре столицы. Как уточнили в полиции, следов криминала нет, точную причину смерти установят после вскрытия.
Матвей Шерлинг — лауреат I премии Московского открытого конкурса саксофонистов «Selmer — детям 2010», лауреат шестых Открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ, победитель XI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик-2010», лауреат III фестиваля «Восходящие звезды в Кремле».
Саксофонист выступал с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова и с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.
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