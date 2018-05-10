Ещё
Животные, как и люди, способны проигрывать в разуме воспоминания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Животные, как и люди, способны проигрывать в разуме воспоминания 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Исследование, проведенное под руководством профессора Джонатона Кристала, опубликовано сегодня в журнале Current Biology.
Ученые заинтересовались этим вопросом по практической причине: они получили доказательства в ходе изучения механизмов памяти для лечения болезни Альцгеймера. Сейчас большинство лекарств и исследований, связанных с этим недугом, изучают пространственную память, но ученые из Индианы заинтересовались более очевидным кандидатом — а именно, эпизодической памятью, возможностью проигрывать в памяти воспоминания, так как именно она начинает страдать первой как при Альцгеймере, так и в общем при старении.
Эпизодическая или событийная память — это способность помнить отдельные события. Например, если вы забыли ключи, то можете попытаться проиграть в голове все, что делали до того, и таким образом найти их. Жизнь людей фактически была бы разрушена, если бы они не помнили, в каком порядке совершали то или иное действие.
Чтобы оценить способность животных проигрывать воспоминания, лаборатория Кристала потратила почти год, работая с 13 крысами, которых натренировали запомнить список из 12 разных запахов. Потом крыс поместили на «арену» с разными ароматами и давали вознаграждение, если грызуны определяли необходимые запахи, причем в разных последовательностях, например, от второго к последнему, или от четвертого к последнему.
Ученые изменяли количество запахов при каждой проверке, чтобы знать наверняка, насколько выбор крыс зависел именно от положения в списке, а не от самого запаха. После тренировки животные удачно выполняли задание в 87% случаев. Результаты позволяют с уверенностью предполагать, что крысы использовали воспоминания, проигрывая в голове требуемую последовательность.
Дополнительные эксперименты показали, что воспоминания у крыс были долгосрочными и не поддавались вмешательству со стороны других воспоминаний. Ученые также временно снизили активность гиппокампа — того участка мозга, который ответственен за событийную память — и получили подтверждение, что животные действительно использовали именно эту часть мозга для выполнения задания.
Популярная механика: последние новости
Летопись в кольцах: бревна рассказали историю древних кочевников На телеканале Spike стартует реалити-шоу «Астронавты» Астрономы нашли очень молодую планету с двумя солнцами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы708
Доллару решили положить конец111
Известный музыкант найден мертвым20
Стал известен «высокий пост» для Кудрина54
Путин ответил Каннам и другие события дня35
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение