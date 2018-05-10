Эксперт прокомментировал решение Арбитража в Гааге по искам украинских компаний к России

Партнер практики разрешения споров Ligings Степан Гузей , комментируя решения Арбитража в Гааге по искам украинских компании к РФ , [заявил] (https://rns.online/opinions/Mogut-li-ukrainskie-kompanii-vziskat-s-Rossii-kompensatsiyu-za-utratu-aktivov-v-Krimu-2018-05-10/) RNS, что Россия не признает юрисдикцию этого суда.

«Россия не признала и не признает юрисдикцию этого арбитража. Не могу сказать, разрешался ли вопрос о признании юрисдикции в рамках рассмотрения дела, но, возможно, он разрешался. В любом случае решение было принято, несмотря на то, что один из участников дела не признает данную юрисдикцию», — сказал Гузей.

Он подчеркнул, что даже в случае признания решения вопрос о том, какое имущество может быть взыскано, будет определяться отдельно. Гузей указал на то, что здесь ступает в дело принцип государственного суверенитета, согласно которому государственное имущество на территории других государств является неприкосновенным.

«Можно вспомнить швейцарскую компанию Noga, которая на протяжении многих лет охотилась за российским имуществом, пытаясь добиться ареста произведений искусства, которые ввозились на международные выставки, парусника ''Седов'' и так далее», — подытожил юрист.