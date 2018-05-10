В Генштабе оценили влияние санкций США на российскую «оборонку»

МОСКВА , 10 мая — РИА Новости . Свыше 40 компаний и заводов российской «оборонки» оказались под американскими санкциями, но общая обороноспособность страны и, в частности, инновационный сектор ОПК в этих условиях только окрепли.

"На сегодняшний день под американскими санкциями находится более 40 организаций ОПК… Наложение ограничений на ввоз продукции двойного назначения положительно повлияло на развитие инновационного потенциала страны", — сказал полковник.

По его словам, в результате отечественные производители по большей части только выиграли от сложившейся ситуации, а страна, в целом, снизила уровень зависимости от западных товаров и технологий.

В прошлом году, напомнил собеседник агентства, ни один государственный оборонный контракт России не был сорван из-за ограничений в поставке иностранных комплектующих, так как они были заменены российскими аналогами.

Сами санкции, по его мнению, продиктованы не только политикой — желанием США любой ценой сохранить свое геополитическое лидерство, но и экономикой: нужно учесть, что Россия занимает второе после США место в мире по экспорту оружия с долей 23% (данные SIPRI).

"Желание США снизить влияние России на мировом рынке вооружений и есть реальная причина введения санкций против российских предприятий", — отметил эксперт.

Белый дом, по его мнению, не учел тот факт, что не только страны Евросоюза готовы закупать российское оружие, география российского сотрудничества по линии ВТС постоянно расширяется, а количество партнеров уже превышает 100 стран.

По итогам 2017 года объем подписанных контрактов на экспорт российского оружия и техники вырос практически вдвое, превысив 16 миллиардов долларов, напомнил эксперт. По его словам, портфель заказов на российское вооружение и военную технику оценивается более чем в 45 миллиардов долларов.

"Это означает, что российский оборонно-промышленный комплекс на несколько лет вперед обеспечен заказами на поставку различных образцов вооружений и военной техники", — подчеркнул Лобанов.

По его словам, Россия уже не первый год живет под западными санкциями, но анализ принятых мер показывает, что «результат носит в основном положительный, а не отрицательный характер».

"При наличии богатых природных ресурсов мы сможем организовать переработку и наладить производство, в отличие от стран Западной Европы. Россия перестраивается…, а обороноспособность страны растет", — считает эксперт.

В свою очередь эксперт Военной академии Генерального штаба ВС РФ Виктор Ткачев отметил, что невзирая на западные санкции, страна в состоянии производить самые современные, конкурентоспособные вооружение и военную технику для войск противовоздушной обороны.

"Более того, западные санкции заставляют ускорить процесс импортозамещения в производстве электроники и стать полностью независимыми от их поставок из-за рубежа", — сказал собеседник агентства.