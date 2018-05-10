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НАБУ выявило коррупционные схемы в украинской «оборонке» на один миллиард
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НАБУ выявило коррупционные схемы в украинской «оборонке» на один миллиард 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
«Минимум на 15 предприятиях комплекса детективы НАБУ зафиксировали факты, которые стали основанием для открытия уголовных производств. Чаще всего речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также закупке товаров по завышенным ценам через компании-посредники, приближенные к руководству госучреждений. Вследствие таких действий, по мнению детективов, по предварительным оценкам интересам государства нанесен вред на сумму свыше 620 млн грн. (около 1,24 млрд руб. — ред.) и $3 млн», — говорится в сообщении.
Ключевую роль в появлении коррупционных схем на предприятиях ОПК играют служащие госструктур.
«Каждый второй подозреваемый в выявленных НАБУ преступлениях принадлежит к этой (госслужащие — ред.) категории», — сообщает Национальное бюро расследований.
Также отмечается, что НАБУ смогло предотвратить покупку горюче-смазочных материалов по завышенным ценам и поставку некачественного обмундирования, что предотвратило хищение 130 млн грн. (около 260 млн руб. — ред.).
В марте НАБУ и САП завершили расследование коррупции чиновников ВСУ и должностных лиц госпредприятии «Львовский бронетанковый завод». Дело касалось махинаций с закупками деталей для бронетанковой техники. Отмечалось, что к аферам причастны директор завода и его заместитель.
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