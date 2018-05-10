НАБУ выявило коррупционные схемы в украинской «оборонке» на один миллиард

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

«Минимум на 15 предприятиях комплекса детективы НАБУ зафиксировали факты, которые стали основанием для открытия уголовных производств. Чаще всего речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также закупке товаров по завышенным ценам через компании-посредники, приближенные к руководству госучреждений. Вследствие таких действий, по мнению детективов, по предварительным оценкам интересам государства нанесен вред на сумму свыше 620 млн грн. (около 1,24 млрд руб. — ред.) и $3 млн», — говорится в сообщении.

Ключевую роль в появлении коррупционных схем на предприятиях ОПК играют служащие госструктур.

«Каждый второй подозреваемый в выявленных НАБУ преступлениях принадлежит к этой (госслужащие — ред.) категории», — сообщает Национальное бюро расследований.

Также отмечается, что НАБУ смогло предотвратить покупку горюче-смазочных материалов по завышенным ценам и поставку некачественного обмундирования, что предотвратило хищение 130 млн грн. (около 260 млн руб. — ред.).

В марте НАБУ и САП завершили расследование коррупции чиновников ВСУ и должностных лиц госпредприятии «Львовский бронетанковый завод». Дело касалось махинаций с закупками деталей для бронетанковой техники. Отмечалось, что к аферам причастны директор завода и его заместитель.