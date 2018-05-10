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Volvo Cars может провести IPO осенью 2018 года
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Volvo Cars может провести IPO осенью 2018 года 

Rambler News Service 1 час назад
Шведский автопроизводитель Volvo Cars может провести первичное размещение акций (IPO) в 2018 году, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, владелец компании, китайская Zhejiang Geely Holding Group, в этом месяце провела переговоры с Volvo Cars о возможности двойного листинга — в Швеции и Гонконге. Кроме того, компании обсудили будущую капитализацию шведского производителя — от $16 млрд до $30 млрд
Собеседники агентства рассказали, что организаторами IPO выбраны Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Отмечается, что размещение может состоятся уже осенью 2018 года, однако окончательное решение еще не принято.
Zhejiang Geely Holding Group владеет компанией Volvo Cars. Легковые автомобили Volvo собираются на заводах в Швеции, Бельгии, Китае. В 2018 году также будет открыто предприятие в США. Кроме того, Geely владеет пакетом акций автопроизводителей Proton и Lotus.
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