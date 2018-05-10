Volvo Cars может провести IPO осенью 2018 года 

Шведский автопроизводитель Volvo Cars может провести первичное размещение акций (IPO) в 2018 году, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, владелец компании, китайская Zhejiang Geely Holding Group, в этом месяце провела переговоры с Volvo Cars о возможности двойного листинга — в Швеции и Гонконге. Кроме того, компании обсудили будущую капитализацию шведского производителя — от $16 млрд до $30 млрд
Собеседники агентства рассказали, что организаторами IPO выбраны Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Отмечается, что размещение может состоятся уже осенью 2018 года, однако окончательное решение еще не принято.