С 11 мая основанием для проверки по задержке зарплаты станет публикация СМИ

В пятницу, 11 мая, вступает в силу постановление правительства на этот счет.

В нем написано, что расширяется перечень оснований для проведения внеплановой проверки в рамках госнадзора в сфере труда по фактам уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего его оформления или заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.

По статьям в газетах и репортажам в теленовостях теперь будут проводить внеплановые проверки компаний

Основанием для внеплановой проверки теперь могут стать обращения в инспекции по труду как со стороны граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц, органов власти и местного самоуправления, профсоюзов. Также поводом для проверки может послужить сообщение в средствах массовой информации.

Как пояснил в конце апреля на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) замминистра труда и соцзащиты России Алексей Черкасов , в декабре прошлого года были внесены поправки в Трудовой кодекс, которые расширили перечень оснований для проведения внеплановых проверок. Теперь эти же изменения продублированы в Положении о федеральном госнадзоре за соблюдением трудового законодательства.

Кстати, при обсуждении этого документа на РТК против его принятия выступил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков . Точнее, он не согласился с тем, что внеплановые проверки можно проводить на основании публикаций в СМИ.

По его словам, сейчас они представляют собой не самые достоверные источники информации, кроме того, СМИ нередко публикуют негативную информацию о тех или иных предприятиях, которая может не всегда подтверждаться проверками.

Кстати, недавнее исследование аналитического центра НАФИ показало, что большинство работающих россиян (80 процентов) удовлетворены условиями труда и уверены, что их работодатель соблюдает все нормы трудового законодательства.

758 тысяч человек столько сегодня в России официально зарегистрированных безработных. Год назад их было 876 тысяч человек

Те, кто недоволен работой или работодателем, жаловались на график работы, бытовые условия труда, на то, что на предприятии не доплачивают за вредность или переработку, на задержки зарплаты, нарушения со стороны администрации предприятия, отсутствие соцпакета и сокращение штата.

Кстати, о задержках зарплат. За это штрафуют «по повышенному тарифу». Если компания своевременно не платит работникам, трудовые инспекторы могут выписать штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Руководителю компании предстоит заплатить от 10 до 20 тысяч. Предусмотрен и повышенный штраф. Должностное лицо заплатит от 20 до 30 тысяч рублей. А компания — от 50 до 100 тысяч рублей. Не так уж и много. Может, поэтому, с задержками зарплат пока не удается справиться? Вот и внеплановые проверки могли бы стать эффективнее при суровом наказании.