Президент Армении назначил нового руководителя Службы нацбезопасности 

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении нового руководителя Службы национальной безопасности (СНБ), им стал Артур Ванецян. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Назначить Артура Ванецяна в качестве директора Службы национальной безопасности Республики Армения", — говорится в тексте.
Как отмечается, другим указом Саркисян назначил Валерия Осипяна начальником полиции Армении.
Ранее Саркисян подписал указ об отставке начальника полиции и директора Службы национальной безопасности.
Как отмечалось, перед этим премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту с предложением об увольнении руководителей двух силовых ведомств.