Ещё
УФАС Подмосковья внесло ООО «Технологии Тепла» в реестр недобросовестных поставщиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

УФАС Подмосковья внесло ООО «Технологии Тепла» в реестр недобросовестных поставщиков 

РИАМО 15 минут назад
Фото: РИАМО
Московское областное УФАС рассмотрело сведения, представленные ФКУ «Войсковая часть 52583» для включения в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Технологии Тепла», сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом государственный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования. В связи с нарушением ООО «Технологии Тепла» условий исполнения контракта, ФКУ приняло решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.
«На заседании комиссии УФАС ООО «Технологии Тепла» не представило документов, свидетельствующих об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Технологии Тепла» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.
РИАМО: последние новости
ДТП с грузовиком на ж/д путях в Ленинском районе не повлияло на движение поездов МЖД Перекрытия дорог в Москве во время ЧМ‑2018 не будут глобальными Сборная Подмосковья стала серебряным призером чемпионата России по керлингу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества61
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы87
Россиян предупредили о социальной революции734
Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы37
Меркель успокоила Иран66
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение