УФАС Подмосковья внесло ООО «Технологии Тепла» в реестр недобросовестных поставщиков

Московское областное УФАС рассмотрело сведения, представленные ФКУ «Войсковая часть 52583» для включения в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Технологии Тепла», сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом государственный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования. В связи с нарушением ООО «Технологии Тепла» условий исполнения контракта, ФКУ приняло решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии УФАС ООО «Технологии Тепла» не представило документов, свидетельствующих об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Технологии Тепла» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.