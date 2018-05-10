Юнармейцам в Таджикистане рассказали о преимуществах военной службы

Юноши и девушки из школы №6 при Министерстве обороны РФ смогли узнать о перспективных направлениях военной службы по контракту.

В Душанбе ( Таджикистан ) в рамках недели профессиональной ориентации на территории школы №6 при Министерстве обороны РФ прошла встреча учеников со специалистами федерального казенного учреждения «Центрегионжилье».

Юноши и девушки юнармейских отрядов смогли узнать о перспективных направлениях военной службы по контракту. Особое внимание на встрече уделили вопросам предоставления жилья военнослужащим. Школьники смогли узнать особенности оформления военной ипотеки, получения готовых квартир и жилищной субсидии.

Как сообщалось ранее, с начала 2017 года более 13 тысяч военнослужащих Центрального военного округа выбрали военную ипотеку для приобретения жилья.