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Юнармейцам в Таджикистане рассказали о преимуществах военной службы
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Юнармейцам в Таджикистане рассказали о преимуществах военной службы 

ТК «Звезда» 12 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Юноши и девушки из школы №6 при Министерстве обороны РФ смогли узнать о перспективных направлениях военной службы по контракту.
В Душанбе (Таджикистан) в рамках недели профессиональной ориентации на территории школы №6 при Министерстве обороны РФ прошла встреча учеников со специалистами федерального казенного учреждения «Центрегионжилье».
Юноши и девушки юнармейских отрядов смогли узнать о перспективных направлениях военной службы по контракту. Особое внимание на встрече уделили вопросам предоставления жилья военнослужащим. Школьники смогли узнать особенности оформления военной ипотеки, получения готовых квартир и жилищной субсидии.
Как сообщалось ранее, с начала 2017 года более 13 тысяч военнослужащих Центрального военного округа выбрали военную ипотеку для приобретения жилья.
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