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В Морском корпусе Петра Великого проходит неделя историко-культурных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Великой Победы
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В Морском корпусе Петра Великого проходит неделя историко-культурных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Великой Победы 

ТК «Звезда» 12 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Так, в её рамках состоялись встречи с ветеранами ВМФ, юнармейцами Петербурга и Ленобласти, выступления музыкальных коллективов, представивших интересные военно-патриотические концертные программы.
В рамках мероприятий, посвященных Великой Победе, в Морском корпусе Петра Великого (Военно-морском институте) прошли встречи с ветеранами Военно-Морского Флота, школьниками и юнармейцами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выступления музыкальных коллективов, представивших интересные военно-патриотические концертные программы.
Также руководство и курсанты знаменитого учебного заведения возложили цветы к могилам бойцов Великой Отечественной войны на Смоленском кладбище, а также к памятнику «Юнгам Балтики 1941-1945» в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщил заместитель начальника Морского корпуса капитан 1 ранга Александр Березюк, «в эти дни была организована серия встреч и поздравлений ветеранов ВМФ с праздником Великой Победы». В подшефной СШ № 323 Невского района курсанты приняли участие в траурно— торжественном митинге, посвященном Великой Победе, возложили цветы к памятнику погибшим воинам, поздравили с праздником ветеранов района.
Также курсанты проводят экскурсии по тематическим экспозициям в Центральном военно-морском музее.
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