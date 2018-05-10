В Морском корпусе Петра Великого проходит неделя историко-культурных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Великой Победы

Так, в её рамках состоялись встречи с ветеранами ВМФ, юнармейцами Петербурга Ленобласти , выступления музыкальных коллективов, представивших интересные военно-патриотические концертные программы.

В рамках мероприятий, посвященных Великой Победе, в Морском корпусе Петра Великого (Военно-морском институте) прошли встречи с ветеранами Военно-Морского Флота, школьниками и юнармейцами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выступления музыкальных коллективов, представивших интересные военно-патриотические концертные программы.

Также руководство и курсанты знаменитого учебного заведения возложили цветы к могилам бойцов Великой Отечественной войны на Смоленском кладбище, а также к памятнику «Юнгам Балтики 1941-1945» в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщил заместитель начальника Морского корпуса капитан 1 ранга Александр Березюк, «в эти дни была организована серия встреч и поздравлений ветеранов ВМФ с праздником Великой Победы». В подшефной СШ № 323 Невского района курсанты приняли участие в траурно— торжественном митинге, посвященном Великой Победе, возложили цветы к памятнику погибшим воинам, поздравили с праздником ветеранов района.

Также курсанты проводят экскурсии по тематическим экспозициям в Центральном военно-морском музее.