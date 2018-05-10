Корчевников едко высмеял Цымбалюк-Романовскую

Народный артист Андрей Мартынов в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» откровенно рассказал о своей личной жизни. Пожилой актер очень боится ушлых молодых невест.

Слава пришла к Мартынову после ролей в культовых фильмах «А зори здесь тихие», «Битва за Москву » и «Вечный зов». За свою работу артист получил не только всенародную любовь, почетные премии и звания, но и недвижимость в самом центре Москвы.

Андрей Леонидович был женат всего лишь раз на гражданке Германии Франциске Тун. Он познакомился с иностранкой в 1972 году на 22-м Берлинском кинофестивале. Через год они поженились, а позднее у них родился сын Александр. «Мы познакомились в Германии, но она училась в Московском институте. Прекрасно говорила по-русски. Она умница, талантливая, меня „убила“, покорила», — вспомнил артист.

Франциска переехала к Андрею Леонидовичу он не мог бросить работу в кино. Ради любимого женщина оставила семью и друзей.

Когда сын Мартынова подрос было принято решение отправить мальчика учиться в Германию. Франциска поехала вместе с ним. Артист время от времени наведывался к ним в гости. Однако отношения между супругами постепенно разладились и каждый пошел своей дорогой. Но официально Мартынов развелся с Франциской лишь в прошлом году.

Актер гордится единственным сыном. «И сейчас у меня пять Мартыновых! Это мой сын и внуки! Я, так сказать, внедрил в центр Европы пятерых Мартыновых. Саша работает художником по костюмам. Они живут в прекрасном доме рядом с Берлином. Там цветы кругом растут, озеро», — поделился Андрей Леонидович.

Мужчина признался, что не планирует заводить новые отношения, а к молодым женщинам и вовсе относится с опаской. «Это издевательство! Это найти сиделку, с другой стороны, повариху, которая за тобой ухаживала бы. Это же просто подонство с моей стороны. А они — согласны! И целая очередь будет. Потому что у меня в центре квартира, замечательная, с видом на Белый дом. Поэтому там очередь выстроится ко мне. И уж не знаю, доживу ли до следующего года после такого питания усиленного. Я вообще стараюсь себя ограничивать в еде», — заявил Мартынов.

Ведущий Борис Корчевников посоветовал Мартынову поостеречься молодых красоток. «Вы осторожнее. Сейчас многие такие девушки освободились», — иронично отметил он.