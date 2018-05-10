Что такое компьютерный вирус? Просто о сложном

Вирусы, троянцы, черви и другие зловреды — этой живности всегда хватает в Интернете. Разберемся, что такое вирус, как он живет и чем вредит нашим компьютерам.

Компьютерные вирусы: что это такое?

Вирус — это самостоятельная программа, которая устанавливается против воли пользователя на его компьютер. Вирус устанавливает сам себя в программное обеспечение или в операционную систему, повреждает ПО, а затем продолжает распространяться по системе. То же самое делает биологический вирус человека, и вызывающий болезни, отсюда и название.

Слово «вирус» часто используется как обычными пользователями, так и профессионалами в качестве обозначения любых вредоносных программ. Однако, вирус в классическом понимании — это именно вредитель, ломающий ПК, нарушающий его нормальную работу.

Кроме вирусов существуют и другие вредоносные программы. Так, к примеру, есть троянцы — программы, позволяющие злоумышленникам удаленно пользоваться вашим компьютером в своих целях без вашего ведома. Есть черви — размножающиеся вирусы, цель которых — установить себя на как можно большее количество компьютеров. Шпионское ПО, рекламное ПО и программы-вымогатели также относятся к категории вредоносных программ. Вирусы существуют с самых ранних этапов компьютерной истории. Когда Интернет еще не существовал, вирусы попадали на другие компьютеры путем переноса зараженных файлов на дискете с компьютера на другой компьютер. Сейчас, когда данные передаются в основном, через Интернет, заразиться вирусом намного проще.

Компьютерный вирус можно «подхватить» по-разному. К примеру, веб-страницы и почтовые вложения могут использоваться для непосредственного запуска вируса в систему. Часто вирус бывает встроен в скачанную с Интернета программу, которая «выпускает» вирус на волю после того, как вы ее установите.

Когда вирус запускается, он заражает множество файлов, то есть копирует в них свой вредоносный код, чтобы существовать на компьютере как можно дольше. Под угрозу могут попасть как простые документы Word, так и скрипты, библиотеки программ и все другие файлы на вашем компьютере.

Какие повреждения вызывает компьютерный вирус?

Вирусы могут наносить самый различный вред. В большинстве случаев они удаляют файлы или необратимо повреждают их. Если такое произойдет с важным системным файлом, вы не сможете запустить операционную систему после заражения. Повреждение физического оборудования также возможно, но случается довольно редко. Например, помимо прочего, вирус может разгонять видеокарту, вызывая ее перегрев и приводя к выходу из строя.

Простое уничтожение файлов не приносит финансовой выгоды для преступников, поэтому вирусы стали им неинтересны. Тем более, что сегодня есть значительно более прибыльные вредоносные программы — те же вымогатели или рекламное ПО, так называемая «адварь».

Как распознать вирусы?

Настоящий вирус, написанный профессионалом, не позволяет пользователю узнать, что компьютер заражен. Или же пользователь может понять это только когда уже будет слишком поздно.

Впрочем, есть несколько советов: Если ваш компьютер вдруг стал заметно медленнее, это может быть признаком наличия вируса.

Найти и удалить вирус вам поможет антивирусный сканер. Существует множество бесплатных программ для сканирования компьютера на вирусы.

Предотвратить проникновение вируса на ПК вам поможет антивирусное программное обеспечение или антивирусный сканер на уровне сетевого подключения. В следующем материале расскажем о лучшем антивирусном ПО для операционной системы Windows и о том, какой антивирус является наиболее производительным.

О мобильных антивирусах для Android вы можете прочесть в нашем обзоре.

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Опасный вирус распространяется через файлы Microsoft Word