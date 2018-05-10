Свыше 120 специалистов физической подготовки ЗВО пройдут аттестацию на базе мотострелковой дивизии в Воронежской области 

Сбор проходит под руководством офицеров Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации и преподавателей Санкт-Петербургского военного института физической культуры.
Свыше 120 специалистов физической подготовки соединений, объединений, воинских частей и флота Западного военного округа (ЗВО) приступили к прохождению ежегодной аттестации на базе мотострелкового соединения в Воронежской области.
Сбор проходит под руководством офицеров Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации и преподавателей Санкт-Петербургского военного института физической культуры.
Военные инструкторы и специалисты по физической культуре продемонстрируют свои знания и методические навыки по организации и проведению занятий с личным составом соединений и воинских частей ЗВО.
Кроме того, участникам сбора будут доведены новые требования руководящих документов и главные направления их работы в новом периоде обучения.
По завершению сбора начальники физической подготовки соединений и воинских частей округа сдадут зачеты по теоретическим знаниям, после чего на практике продемонстрируют личную физическую готовность, выполнив упражнения на выносливость, быстроту и скорость.