Дмитрий Азаров вручил премии лучшим учёным Самарской области

Достойные награды для выдающихся умов. Лучшим ученым региона вручили премии губернатора и губернские премии в области науки и техники. Как внешняя политика влияет на развитие российской современных технологий? Кто сегодня составляет цвет науки Самарской области ? Для кого оценка на высшем уровне стала семейной традицией?

Александр Антимонов получает из рук главы региона высокую награду — губернскую премию в области науки и техники. Александр Константинович трудится в институте селекции и семеноводства вот уже 29 лет. Созданные его командой сорта проса внесены в Госреестр селекционных достижений. И вот теперь еще одна значимая оценка его научной деятельности, которая уже стала семейным делом.

"Я продолжаю работу своего отца, в этом деле занята и моя супруга. Она была четыре года назад лауреатом этой губернской премии. Теперь и я достиг этого”, — делится Александр.

Собравшиеся в этом зале — без преувеличения цвет науки Самарской области. Ученые, добившиеся высоких результатов в совершенно различных областях: техника, медицина, биология, гуманитарные направления, авиация и космонавтика. Сегодня их работа особенно важна, ведь страна стоит на пороге прорывных решений в сфере развития технологий.

"Я думаю, мы прекрасно с вами понимаем, что те сложности, которые есть, которые искусственно для нашей страны создаются, должны формировать дополнительные импульсы развития науки, техники, внедрения современных технологий на территории Российской Федерации . И очень надеюсь, что Самарская область станет регионом, способствующим такому опережающему развитию нашей страны в целом", — отметил глава региона Дмитрий Азаров

Глава региона подчеркнул, что в современном мире знания прогрессируют и развиваются темпами, которое человечество не знало, и очень важно уметь отвечать на эти вызовы. В частности, для этого необходимо укреплять связь науки и производства.