Дмитрий Азаров вручил премии лучшим учёным Самарской области 

Достойные награды для выдающихся умов. Лучшим ученым региона вручили премии губернатора и губернские премии в области науки и техники. Как внешняя политика влияет на развитие российской современных технологий? Кто сегодня составляет цвет науки Самарской области? Для кого оценка на высшем уровне стала семейной традицией?
Александр Антимонов получает из рук главы региона высокую награду — губернскую премию в области науки и техники. Александр Константинович трудится в институте селекции и семеноводства вот уже 29 лет. Созданные его командой сорта проса внесены в Госреестр селекционных достижений. И вот теперь еще одна значимая оценка его научной деятельности, которая уже стала семейным делом.
"Я продолжаю работу своего отца, в этом деле занята и моя супруга. Она была четыре года назад лауреатом этой губернской премии. Теперь и я достиг этого”, — делится Александр.
Собравшиеся в этом зале — без преувеличения цвет науки Самарской области. Ученые, добившиеся высоких результатов в совершенно различных областях: техника, медицина, биология, гуманитарные направления, авиация и космонавтика. Сегодня их работа особенно важна, ведь страна стоит на пороге прорывных решений в сфере развития технологий.
"Я думаю, мы прекрасно с вами понимаем, что те сложности, которые есть, которые искусственно для нашей страны создаются, должны формировать дополнительные импульсы развития науки, техники, внедрения современных технологий на территории Российской Федерации. И очень надеюсь, что Самарская область станет регионом, способствующим такому опережающему развитию нашей страны в целом", — отметил глава региона Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул, что в современном мире знания прогрессируют и развиваются темпами, которое человечество не знало, и очень важно уметь отвечать на эти вызовы. В частности, для этого необходимо укреплять связь науки и производства.