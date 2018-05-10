Иногородним ветеранам показали красоты современной столицы

Женщины-ветераны, несмотря на возраст, сохраняют девичье кокетство. И губы подкрасят перед фото на фоне Москва-Сити, и прическу поправят, выходя из туравтобуса. Для иногородних героев войны «Мосволонтер» организовал экскурсию по новым достопримечательностям. С ними отправилась корреспондент «ВМ».

На мелькающую за окнами Москву приглашенные ветераны смотрят с нескрываемым и почти детским восторгом. Несмотря на то, что у них самих детства-то и не было.

— Никогда не забуду, как мы в начале войны — я тогда девочкой совсем была — приехали к бабушке, а она протянула нам кусок сухого черного хлеба с ложкой варенья, — рассказывает Людмила Шувалова, с восторгом глядя на здание Московского государственного университета имени Ломоносова . — Мы тогда с сестрой, задрав носы, заявили, что хотим булочек.

На что бабушка просто ответила: «А булочек больше не будет».

Столица своими красотами и просторами на ветеранов производит впечатление неизгладимое. Вот оно, доказательство: не зря до победного конца боролись с врагом! Мирное небо над головой обеспечено на долгие годы.

— Мне было 14, когда пришла война, — вспоминает Людмила Кокина. — Работать пришлось на авиационном заводе, но что выпускали — никто и не знал. У станка стояли сутками без преувеличения. А при заводе были снайперские курсы — так я с отличием их и закончила! И стоя, и лежа, и с дерева — даже мальчишек перестреливала.

Попасть в Москву на День Победы для детей войны — практически роскошь. Многие столицу посещают и вовсе впервые в жизни. Но силу и величие города по достоинству оценивает каждый герой.