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В Карском море исследуют рыбные запасы в этом году
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В Карском море исследуют рыбные запасы в этом году 

ТАСС 17 минут назад
АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. /ТАСС/. Исследование рыбных ресурсов Карского моря будет проведено в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил в четверг в Архангельске заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, который принимал участие в заседании рыбохозяйственного совета Архангельской области.
"Мы проведем научные исследования [в Карском море] в этом году. Мы изучим [запасы] сайки. Это дешевая, доступная рыба, она есть в Карском море, мы это понимаем, и объемы примерно от 50 тыс. до 100 тыс. тонн можно будет обеспечить. Там есть и палтус, и треска, и краб появился", — сказал ТАСС Савчук.
Как уточнил ТАСС заведующий лабораторией биоресурсов внутренних водоемов СевПИНРО (Северный филиал Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича) Игорь Студенов, речь идет об открытых районах Карского моря за пределами 12-мильной зоны. «Сайка, мойва там обнаружены, а вот палтус, треску, краба надо искать», — сказал Студенов.
Председатель рыболовецкого колхоза «Беломор» Сергей Самойлов сказал, что открытые районы Карского моря стали более доступны для промысла.
"Идет глобальное потепление, льдов меньше, есть возможность работать, вопрос в том, что там можно ловить. Если наука откроет там новые объекты лова, мы с удовольствием туда пойдем работать, тем более, что у нас есть судно усиленного ледового класса, которое сможет работать в тяжелых ледовых условиях. Сейчас вопрос в том, чтобы государство начало делать научную программу, чтобы изучить запасы Карского моря", — сказал ТАСС Самойлов.
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