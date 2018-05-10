Жара в столице: к кому обращаться за медицинской помощью в метро

Метро — вид общественного транспорта, которым ежедневно пользуются миллионы городских жителей. Путь на работу и обратно может занимать от 10 минут до 1,5 часа. Давка в час пик, духота и прочие неудобства, сопровождающие поездку, могут негативно повлиять на самочувствие, особенно в жаркую летнюю пору, которая скоро придет в столицу. «360» узнал о том, что делать, если стало плохо в вагоне поезда, к кому обращаться на станции метро и почему не стоит бояться подземки.

Протянуть руку ближнему

Желание помочь ближнему — залог здорового общества, поэтому если пассажир становится свидетелем происшествия, он может проявить участие и протянуть руку помощи пострадавшему.

Для того, чтобы вызвать скорую помощь, необходимо позвонить по короткому номеру 103, а в чрезвычайной ситуации следует набирать 112.

Также можно обратиться к любому сотруднику метрополитена, который свяжется со структурами самостоятельно.

Если человек имеет навыки оказания первой помощи, он может предпринять необходимые действия до приезда бригады скорой.

При этом, горя желанием помочь другому пассажиру, следует помнить о правилах безопасности. Иногда лучше не предпринимать никаких действий до приезда профессионалов и не подвергать опасности самого себя.

Кто может помочь

Если человек почувствовал себя плохо в вагоне поезда, в первую очередь нужно помнить о том, что перегон между станциями занимает всего несколько минут. Пассажир всегда может выйти на следующей остановке и сообщить о происшествии любому работнику метрополитена, в том числе начальнику станции, сотруднику полиции, дежурной по станции, дежурной у эскалатора.

Для разрешения критических ситуаций каждый вагон оборудован кнопкой экстренной связи. Нажав на нее, пассажир может обратиться напрямую к машинисту, который, в свою очередь, сообщит уполномоченному сотруднику о происшествии. При общении с машинистом необходимо назвать номер вагона, где все произошло.

Также на самих станциях установлены информационные стенды с кнопкой SOS для вызова экстренных служб. Обычно эти стенды располагаются в центре зала.

Важно помнить о том, что работники метрополитена не могут оказывать первую помощь, так как не проходят соответствующих курсов и не имеют необходимой квалификации. Однако любой сотрудник может вызвать скорую помощь.

Падение на рельсы

Одна из самых опасных ситуаций, которая может случиться в подземке, — падение на рельсы. На этот случай Московский метрополитен разработал специальный алгоритм действий.

Если упавший на рельсы человек не потерял способности двигаться и еще есть время до прибытия поезда, у него (упавшего) есть возможность быстро подойти к началу платформы и встать за черно-белую рейку на стене перед входом в туннель.

Ни в коем случае нельзя пытаться подняться на платформу обратно, так как вдоль ее края проходит контактный рельс с напряжением в 825 вольт. Приближение к рельсу опасно для жизни — при касании к нему человека ударит сильным разрядом тока.

В случае, когда упавший на пути пассажир получил травму, ему необходимо лечь лицом вниз в углубление между рельсами головой к поезду. Только приняв такую позу, человек не пострадает, даже если над ним проедет состав.

После того как машинист или другой сотрудник метрополитена убедится в том, что пассажиру ничто не угрожает, он должен помочь упавшему подняться на платформу.

Получение травмы

Если человек получил травму в метрополитене, он может обратиться в суд для возмещения ущерба. В данном случае важно понимать, что нарушая правила пользования подземкой, пассажир берет всю ответственность за происшествие на себя.

К примеру, если человек забегает в вагон, двери которого закрываются, и получает травму, вина ложится на него. Правила проезда в метро запрещают «посадку в вагон при поступлении информации о закрытии дверей вагона (мигают красные наддверные огни, идет звуковой сигнал)».

В ситуации, когда травма получена по вине другого пассажира, ответчиком становится именно он (другой пассажир), а не метрополитен.

Если в результате происшествия пострадавшему вызывали скорую или полицию, для обращения в суд необходимо будет приложить акты о случившемся, составленные сотрудниками.

Центр обеспечения мобильности

Центр обеспечения мобильности пассажиров работает в Московском метрополитене с 2013 года.

Его услугами могут воспользоваться люди с нарушениями слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, пожилые, многодетные семьи и родители с детьми до 7 лет, а также организованные группы взрослых и детей до 11 лет.

Чтобы воспользоваться услугами центра, надо заранее подать заявку. Для этого следует заполнить форму на сайте mosmetro.ru, либо в мобильном приложении «Метро Москвы», а также можно позвонить по телефонам поддержки 8 495 622-73-41 и 8 800 250-73-41 (бесплатная линия).

Сопровождение осуществляется бесплатно от начальной до конечной станции выбранного маршрута с оказанием помощи на всех этапах — от заезда на эскалатор до использования лифта, проезда в вагоне. При этом билет на метро оплачивается отдельно.

Время обслуживания пассажиров ограничено — служба поддержки работает с 07:00 до 20:00.