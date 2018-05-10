Священник: народ Украины отличают мужество и стойкость в православной вере

Недавнее решение синода Константинопольского патриархата вынести инициативу украинских властей о создании «единой поместной церкви» на рассмотрение других церквей православного мира взбудоражило верующих и в России , и на Украине . В беседе с корреспондентом РИА Новости Сергеем Стефановым заведующий Лабораторией исследований церковных институций Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Павел Ермилов рассказал, какова сегодня процедура предоставления автокефалии (независимости), и поделился своей версией дальнейшего развития ситуации. Доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) священник Павел Ермилов

— Отец Павел, есть ли сегодня какой-то единый, принятый во всем православном мире механизм, касающийся предоставления автокефалии, в чем он заключается?

— Как таковая процедура предоставления автокефалии в канонах не прописана. Но в любом случае определяющее значение в деле признания автокефального статуса какой-либо церковной области имеет решение кириархальной церкви, то есть той церкви, в состав которой входит данная область. Не так давно православные церкви попытались выработать общепризнанную модель, способную объединить разные подходы к процедуре дарования автокефалии, но этот процесс не доведен до окончательного завершения, хотя Русская церковь настойчиво призывала завершить процесс согласования до созыва Всеправославного собора. А потому отдельные церкви пытаются воспользоваться ситуацией отсутствия общих договоренностей, что не может восприниматься иначе, как проявление неуважения к прочим заинтересованным сторонам.

— Украинские власти обратились в Константинопольский патриархат с просьбой предоставить автокефалию раскольнической структуре — так называемому Киевскому патриархату. Синод Константинопольской церкви принял это обращение к рассмотрению и заявил, что «решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации». На ваш взгляд, о чем свидетельствует данное заявление, каковы возможные варианты развития событий?

— Заявление Константинопольского синода, к большому сожалению, политизировано и само по себе порождает массу возражений, начиная с утверждения о том, что крещение от греков в Днепре принял «украинский народ». Если Константинополь хочет говорить на таком языке, именуя всех вокруг, включая самого себя, несуществующими на карте названиями (у них в IX веке вместо Руси «Украина», а в XXI — вместо Стамбула архаичный «Константинополь»), то это говорит лишь о том, что на Фанаре (резиденция патриарха Константинопольского — ред.) живут в каком-то выдуманном антиисторическом мире.

А если по сути заданного вопроса, то это заявление продолжает череду самозваных инициатив Константинопольской церкви, которые в сумме подтверждают уже вполне понятную мысль, что патриарх Варфоломей не справляется со взятой им на себя ролью координатора мирового православия, а Константинопольский патриархат из объединяющего фактора становится фактором разделения или, говоря конкретнее, — смут, притом не только в Церкви, но и в государствах.

— Во второй половине 1990-х годов Синод Константинопольской церкви принял решение о создании на территории Эстонии «автономной митрополии» в юрисдикции Константинополя, хотя в стране к тому времени уже существовала автономная Эстонская православная церковь Московского патриархата. Какова вероятность, что и на Украине может произойти нечто подобное — самозваная, не признаваемая мировым православием церковь получит автономию и будет находиться в подчинении у Константинополя? Были ли еще подобные прецеденты и конфликты на этой почве между РПЦ и КПЦ в истории XX-XXI веков?

— В данном случае ситуация в Эстонии не столь показательна. Наиболее близкий сюжет — это история польской автокефалии. В 1924 году Константинополь в одностороннем порядке даровал автокефалию Польской церкви, имевшей к тому времени статус автономии в составе Русской православной церкви. На основании доступных архивных материалов исследователям сейчас открывается весьма любопытная картина. Выяснилось, что основной интерес Константинополя состоял в денежном вознаграждении, полученном от польского правительства в признательность за данный решительно незаконный, нечестный и чисто политический акт. К сожалению, большинство других православных церквей поддержали тогда неканоническое решение Константинополя. Однако впоследствии все вернулось на свои места: дарование автокефалии в 1924 году в конечном счете было признано незаконным и аннулировано, и в 1948 году Польская церковь получила каноническую автокефалию от кириархальной церкви — Московского патриархата, что на тот момент полностью отвечало его интересам.

Вообще, история с Польской автокефалией будто оживает на наших глазах. И конец этой истории — явно не в пользу сторонников константинопольского проекта. Что касается нынешней ситуации, возможны разные сценарии дальнейшего развития событий. Нужно понимать одно: Константинополь действует по-ястребиному агрессивно, с позиции силы, опираясь на всем понятный заокеанский «политический ресурс» ( США давно добиваются ослабления позиций России и Русской православной церкви на Украине — ред.). Но слабое место всех этих действий — это невозможность их законного теоретического обоснования. Политические факторы — это, все же, переменные, сиюминутные величины, а вот учение православной Церкви — едино и укоренено в веках. И здесь — я вас уверяю — Константинополь рано или поздно потерпит совершенно неожиданное для него, но неминуемое поражение.

Хотя я не исключаю даже такого сценария: может быть спровоцировано доведение всей ситуации с незаконным дарованием автокефалии до логического конца, а затем будет инициирован процесс всеправославного суда над предстоятелем Константинопольской церкви как разрушителем церковного единства.

— Означает ли заявление Константинопольского синода, что между представителями поместных церквей будут вестись переговоры по этой теме? Возможно ли собрание предстоятелей или представителей всех поместных православных церквей за одним столом?

— Разумеется, переговоры начнутся. Но только мне трудно представить, чтобы какая-нибудь поместная церковь согласилась с правом Константинополя в одностороннем порядке перекраивать границы других поместных церквей. Это абсурд. Как и в целом абсурдна вся текущая ситуация. Мне порой кажется, что мы наблюдаем четкие признаки агонии в истории стремлений Константинополя доминировать в православном мире. И как любая агония, она может принимать уродливые и отталкивающие формы.

— Есть ли угроза раскола православного мира, «семьи» 15 поместных церквей? Кто на чью сторону и почему может склониться?

— Раскол мирового православия провоцируется уже давно. К сожалению, отдельные представители Константинопольской церкви открыто признают его неизбежность, и вместо попыток остановить этот процесс, своими действиями только усугубляют положение. В целом ситуация в православном мире следует за общим геополитическим раскладом, и на этом основании можно как делать соответствующие допущения, кто на чьей стороне, так и формировать стратегию ответных действий. Но и наоборот: если существует выход из нынешнего международного политического кризиса, то в том же направлении двинется и процесс умиротворения православного мира.

— Уже через несколько месяцев, 28 июля, в Киеве будет отмечаться юбилей Крещения Руси. Чего можно ожидать к этой «круглой дате»?

— Ожидать нужно милости Божией. Вообще-то в нынешней ситуации нет ничего принципиально нового: территория современной Украины сотни лет была «линией фронта» в международном религиозном противостоянии. В отличие от более-менее благоприятной ситуации на территории современной России, население юго-запада исторической Руси постоянно находилось в состоянии борьбы за православие. И за прошедшие столетия, несмотря на все внешние метаморфозы, в местном народе неизбежно должны были выработаться особенные мужество и стойкость в православной вере, которые помогут преодолеть все искушения.

В чем я глубоко убежден, так это в том, что за верность церковной традиции Бог помилует и вознаградит братский народ Украины, несмотря на все переживаемые им испытания. Поэтому надо праздновать этот день в смирении перед волей Божией и в надежде на лучшее.