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«Калашников» завершил первый этап испытаний пассажирского судна на подводных крыльях
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«Калашников» завершил первый этап испытаний пассажирского судна на подводных крыльях 

ТАСС 26 минут назад
ИЖЕВСК, 10 мая. /ТАСС/. Концерн «Калашников» завершил первый этап ходовых испытаний морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М» производства «ССЗ „Вымпел“ (входит в состав концерна), все системы готовы к эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
»Тестирование полностью подтвердило заложенные проектом технические характеристики судна. Для комфортного пребывания пассажиров на борту во время рейса салон «Кометы» будет иметь современный интерьер, двуклассную компоновку кресел и систему кондиционирования воздуха", — приводит пресс-служба слова генерального директора концерна Алексея Криворучко.
По данным предприятия, ходовые испытания проходили в акватории Черного моря в течение апреля, все системы, механизмы и радиотехническое оборудование готовы к эксплуатации.
В концерне уточнили, что в рамках заключительного этапа судну на подводных крыльях предстоит пройти испытания в открытом море при высоте волны до 2,5 метров. Затем на «Комете» завершится отделка и окраска в фирменные цвета компании-оператора «Морские скоростные пассажирские перевозки» и судно будет передано заказчику.
Ранее ТАСС сообщал, что в 2015-2016 годы концерн приобрел доли в судостроительных предприятиях АО «Рыбинская верфь» и АО «ССЗ „Вымпел“. Предприятия имеют стопроцентную загруженность заказами и успешно выполняют действующие контракты по линии гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества.
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