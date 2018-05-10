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В Зарайске провели тематическую ярмарку «Товары регионов России»
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В Зарайске провели тематическую ярмарку «Товары регионов России» 

РИАМО 25 минут назад
Фото: РИАМО
Тематическая ярмарка «Товары регионов России», организатором которой выступало ООО «Премьера+», работала в Зарайске на площади Революции, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«География товаров, представленных на зарайской ярмарке, была обширна: продукцию не только подмосковных, но и производителей и предпринимателей Центрально-Федерального округа, предлагали попробовать и приобрести посетителям», — сказал заместитель главы администрации городского округа Зарайск Сергей Гвоздков.
По его словам, на выбор покупателям был представлен широкий ассортимент: мед, сухофрукты, кондитерские изделия и конфеты, мясная, рыбная и молочная продукция, овощи и фрукты, соления, весенние коллекции женской, мужской и детской одежды, обувь, текстиль для дома, сувенирная продукция и тому подобное.
Кроме того, 6 мая состоялся бесплатный розыгрыш подарков для посетителей ярмарки.
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