В Зарайске провели тематическую ярмарку «Товары регионов России»

Тематическая ярмарка «Товары регионов России», организатором которой выступало ООО «Премьера+», работала в Зарайске на площади Революции, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«География товаров, представленных на зарайской ярмарке, была обширна: продукцию не только подмосковных, но и производителей и предпринимателей Центрально-Федерального округа, предлагали попробовать и приобрести посетителям», — сказал заместитель главы администрации городского округа Зарайск Сергей Гвоздков.

По его словам, на выбор покупателям был представлен широкий ассортимент: мед, сухофрукты, кондитерские изделия и конфеты, мясная, рыбная и молочная продукция, овощи и фрукты, соления, весенние коллекции женской, мужской и детской одежды, обувь, текстиль для дома, сувенирная продукция и тому подобное.

Кроме того, 6 мая состоялся бесплатный розыгрыш подарков для посетителей ярмарки.