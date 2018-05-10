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Роухани считает, что европейские страны имеют ограниченную возможность спасти СВПД
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Роухани считает, что европейские страны имеют ограниченную возможность спасти СВПД 

ТАСС 33 минуты назад
КАИР, 10 мая. /ТАСС/. Европейские государства, подписавшие международное соглашение с Ираном по его ядерной программе — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — имеют ограниченные возможности, чтобы спасти этот договор. Такое мнение, как сообщил телеканал Al Jazeera, высказал в четверг президент Ирана Хасан Роухани во время телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"У европейцев есть ограниченная возможность спасти договор по [иранской] ядерной программе", — отметил Роухани, слова которого приводятся в заявлении канцелярии иранского президента. По его мнению, «весь мир должен осудить поведение Вашингтона и сделать так, чтобы США заплатили цену за выход из этого международного договора».
В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, и Вашингтон отменил рестрикции.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе. Как заявил глава американской администрации, СВПД «оставляет Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений». Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции, если Тегеран решит воплотить в жизнь свои ядерные амбиции. В то же время он высказался в пользу заключения нового соглашения.
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