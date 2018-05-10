Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне вырос на 79,81 пункта

Франкфурт-на-Майне , 10 мая / Синьхуа / — Сегодня при завершении торговой сессии на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне в Германии индекс DAX вырос на 79,81 пункта или 0,62 проц по сравнению с предыдущим торговым днем, составив 13022,87 пункта. —0—