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Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне вырос на 79,81 пункта
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Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне вырос на 79,81 пункта 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Франкфурт-на-Майне, 10 мая /Синьхуа/ — Сегодня при завершении
торговой сессии на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне в Германии
индекс DAX вырос на 79,81 пункта или 0,62 проц по сравнению с  предыдущим торговым днем, составив 13022,87 пункта. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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