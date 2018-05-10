Настоящий лидер и патриот: мир вспоминает Гейдара Алиева

В годы войны он служил в НКВД и в органах госбезопасности . Позже стал лидером Азербайджана . Сегодня Гейдару Алиеву исполнилось бы 95 лет. Его вспоминают в стране и за рубежом. Подробнее — корреспондент телеканала «МИР 24» Хаяла Юсибзаде. Он родился в обычной сельской семье и стал национальным лидером. 10 мая Гейдара Алиева вспоминают по всей стране. Ему посвящают выставки и концерты. А в центре, названном именем Гейдара Алиева, есть его музей. Там хранятся личные вещи, фото и видеодокументы, связанные с бывшим президентом Азербайджана. Гейдар Алиев всю жизнь был патриотом. И подчеркивал это. «Я всегда гордился и сейчас горжусь, что я азербайджанец», — говорил он. Профессиональный разведчик с феноменальной памятью. Его коллеги подчеркивают — Гейдар Алиев всегда был прямолинейным и одновременно дипломатичным. В 92-м году, когда он работал в Нахичевани, к нему приехал высокопоставленный офицер Комитета безопасности.

«Он из портфеля вытащил какую-то тетрадь, начал какие-то негативные факты приводить, развал экономики, сельского хозяйства. Алиев очень внимательно слушал и сказал: «Больше нет никаких вопросов?» Он сказал: «Нет». Гейдар Алиевич ответил: «Вы высокопоставленный чиновник, а приехали неподготовленным, и цифры ложные». Гость из Москвы то краснел, то бледнел, мы вышли из кабинета, он позвонил в Москву и сказал: «Почему вы меня поставили под удар? Он ведь гений, разложил все по полочкам и закопал меня», — рассказал полковник Комитета Госбезопасности в отставке Али Оруджев.

Алиева-старшего вспоминают, как человека дальновидного и целеустремленного. Это касалось и решений внутри страны, и внешней политики. 1994-й год — «контракт века». Восемь стран подписали соглашение по добыче нефти на Каспии. Многие относились к идее скептически — говорили: в стране нет больших запасов. Но Гейдар Алиев отступать не хотел. В итоге проект стал ключевым для промышленности.

«20 лет тому назад, когда я впервые приехал в Азербайджан, мы с Гейдар Алиевичем встретились глубокой ночью у него в кабинете. И было так холодно, что я сидел в пальто. Даже его кабинет не отапливался. Вот в таких жутких условиях он работал и поднимал страну. Он когда впервые прилетел в США , у него не было даже президентского самолета. Ко мне приезжали гости из разных стран, я стеснялся им показывать город, потому что все было разрушено. А сейчас Баку — один из красивейших городов мира», — рассказал президент американо-азербайджанской палаты США, друг Гейдара Алиева Рза Везири.