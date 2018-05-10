Ещё
Путин посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи 

ТВ Центр 32 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Глава государства познакомился с организацией подготовки юных спортсменов. «Сириус» был создан по инициативе президента на базе олимпийских объектов, передает "ТВ Центр".
На учебные курсы приезжают дети со всей страны, проявившие таланты в научных дисциплинах, искусстве или спорте. Экскурсию для главы государства провела руководитель центра Елена Шмелёва.
Владимир Путин понаблюдал за тренировками гимнастов, фигуристов, осмотрел разнообразные тренажёры для отработки хоккейных силовых и технических навыков.
ТВ Центр: последние новости
В столице проходит акция "Благодарим вас за Победу" МИД России заявил о недоговороспособности США В Дагестане на территории древней крепости нашли подземный храм
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества62
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы97
Россиян предупредили о социальной революции738
Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы37
Меркель успокоила Иран69
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение