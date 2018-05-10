На Перовском кладбище прошла Вахта памяти, посвященная Дню Победы 

На Перовском кладбище возле мемориала воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, состоялась Вахта памяти, посвящённая 73-й годовщине Победы.
На мероприятие собрались жители районов Вешняки, Косино-Ухтомский, Перово, Новогиреево и Новокосино. В торжественной части приняли участие депутат Мосгордумы А. В. Шибаев, глава управы района Вешняки С. М. Махов, председатель Союза ветеранов Афганистана ВАО А. Н. Савидов, руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки В. А. Ситников, председатель Совета ветеранов района Вешняки А. А. Бобринский и другие официальные лица.
Знамённая группа кадетов Школы № 810 вынесла флаги, после этого к собравшимся обратился Сергей Махов. Он отметил, что День Победы объединяет в себе скорбь по миллионам погибших и чувство гордости за советский народ, сумевший победить в этой страшной войне.
Он с удовлетворением констатировал, что на мероприятии присутствует множество молодых людей, школьников и кадетов, таким образом память о подвиге советских солдат продолжает жить, передаваясь из поколения в поколение.
Андрей Шибаев подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне была одержана только благодаря величайшей самоотдаче и самоотверженности нашего народа, тогда все люди, от мала до велика, встали в единый строй на фронте и в тылу.
Валерий Ситников призвал школьников не позволять дискредитировать подвиг наших соотечественников и всегда стоять за правду. А отец Николай из Храма в честь святого праведного Алексия Московского (Мечёва) на Вешняковской затронул тему «Бессмертного полка», процитировав слова песни из популярного советского фильма «Семнадцать мгновений весны»: «Мгновенья раздают — кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие».
Почтив память погибших минутой молчания, участники митинга возложили цветы к мемориалу и зажгли свечи.