На Перовском кладбище прошла Вахта памяти, посвященная Дню Победы

На Перовском кладбище возле мемориала воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, состоялась Вахта памяти, посвящённая 73-й годовщине Победы.

На мероприятие собрались жители районов Вешняки, Косино-Ухтомский, Перово, Новогиреево и Новокосино. В торжественной части приняли участие депутат Мосгордумы А. В. Шибаев, глава управы района Вешняки С. М. Махов , председатель Союза ветеранов Афганистана ВАО А. Н. Савидов, руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки В. А. Ситников, председатель Совета ветеранов района Вешняки А. А. Бобринский и другие официальные лица.

Знамённая группа кадетов Школы № 810 вынесла флаги, после этого к собравшимся обратился Сергей Махов. Он отметил, что День Победы объединяет в себе скорбь по миллионам погибших и чувство гордости за советский народ, сумевший победить в этой страшной войне.

Он с удовлетворением констатировал, что на мероприятии присутствует множество молодых людей, школьников и кадетов, таким образом память о подвиге советских солдат продолжает жить, передаваясь из поколения в поколение.

Андрей Шибаев подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне была одержана только благодаря величайшей самоотдаче и самоотверженности нашего народа, тогда все люди, от мала до велика, встали в единый строй на фронте и в тылу.

Валерий Ситников призвал школьников не позволять дискредитировать подвиг наших соотечественников и всегда стоять за правду. А отец Николай из Храма в честь святого праведного Алексия Московского (Мечёва) на Вешняковской затронул тему «Бессмертного полка», процитировав слова песни из популярного советского фильма «Семнадцать мгновений весны»: «Мгновенья раздают — кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие».

Почтив память погибших минутой молчания, участники митинга возложили цветы к мемориалу и зажгли свечи.