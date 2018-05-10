Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных с жалобами граждан

Оно было посвящено работе сотрудников ведомства с обращениями граждан в Следственный комитет . Повод для жесткого разговора был — жаловаться на работу следователей граждане стали больше, а работать с их заявлениями, по мнению главы ведомства, стали хуже.

Бастрыкин назвал эффективность организации работы с обращениями граждан одним из важнейших направлений деятельности ведомства. Председатель СК России привел такую статистику:

В 2017 году в Следственном комитете рассмотрели больше 410 тысяч обращений. Это на 8 процентов больше, чем в 2016 году. И тенденция роста продолжилась в первом квартале 2018 года. Такая динамика, по мнению Александра Бастрыкина, говорит о том, что, с одной стороны, доверие граждан к Следственному комитету растет. Но вот с другой стороны, всё возрастающий объем жалоб свидетельствует и о «ненадлежащей организации работы в ряде следственных органов».

Как рассказала корреспонденту «РГ» официальный представитель СКР Светлана Петренко , количество обращений граждан в центральный аппарат СК России продолжает расти. По ее словам, еженедельно к ним поступает до 4 тысяч обращений, из них около 1,5 тысячи лично на имя Бастрыкина, что говорит о необъективном или неполном рассмотрении доводов заявителей на региональном уровне.

Председатель СКР обратил внимание на сложившуюся и, на его взгляд, негативную практику рассмотрения сообщений о преступлениях как простых обращений граждан. Это затягивает принятие решений по проведению проверок или возбуждению уголовных дел.

Была на совещании и совершенно конкретная критика. В Псковской, Оренбургской и Самарской областях руководство управлений не организовали «должным образом» личный прием граждан. В следственных управлениях по Забайкальскому краю Новгородской области и некоторых других руководство принимает все больше «ходоков», зато подчиненные — руководители районного звена принимают все меньше граждан.

"Невысокой активностью" по приему людей в первом квартале 2018 года отметилось руководство управлений по Сахалинской, Вологодской, Белгородской и Владимирской областям.

Количество поступающих жалоб — это своеобразный индикатор реального положения дел в регионах

Оказалось, что в СК очень внимательно считают, откуда к ним едут люди. Из отдаленных от столицы регионов в минувшем году чаще всего в приемную СКР с жалобами на действия и решения чиновников следственных органов обращались жители Красноярского края , Оренбургской и Кемеровской областей. Председатель СК это прокомментировал так: количество поступающих жалоб — это своеобразный индикатор реального положения дел в регионах.

Александр Бастрыкин потребовал уделять повышенное внимание коллективным обращениям граждан, связанным с невыплатой зарплаты работникам градообразующих и стратегически важных предприятий, нарушением прав участников долевого строительства и, конечно же, несовершеннолетних.

По итогам неприятного разговора объявлены строгие выговоры двум руководителям следственных управлений, еще двое предупреждены о неполном служебном соответствии.