5 самых интересных участников второго полуфинала «Евровидения» на случай, если вы не собираетесь его смотреть

Александру Рыбаку уже удавалось привезти «Евровидение» в свою страну. С композицией Fairy Tale он одержал победу на конкурсе в Москве в 2009 года. Вполне вероятно, что у норвежского красавчика получится повторить успех. В этом году он — лидер букмекерских прогнозов и один из фаворитов конкурса. Посмотрим, произойдет ли чудо.

Группа DoReDos также знакома российской публике. Эти жизнерадостные молдавские ребята стали победителями конкурса «Новая волна-2017». После успеха в Сочи , молодых артистов взял под свое крыло Филипп Киркоров . Собственно он и привез их на «Евровидение» в этом году. Кстати, DoReDos — главные конкуренты Александра Рыбака, если верить прогнозам экспертов. Интересно будет посмотреть на их противостояние.

Если вы еще не видели номер нашей Юлии Самойловой — вы пропустили настоящий музыкальный тренинг по обретению веры в себя. В своей песне российская артистка утверждает, что ее ничто не сможет сломить, и призывает никогда не опускать руки. Что ж, вполне в духе «Евровидения». Надеемся, европейская публика вдохновится композицией Юлии и проголосует за нее в финале (мы ведь не сомневаемся, что она туда пройдет?).

Шведский Джастин Бибер Бенджамин Ингроссо — один из главных секс-символов «Евровидения» в этом году. Кажется, мало кого в принципе интересует, что он там поет. Красивый парень, ритмичная танцевальная композиция… Что еще нужно для попадания в финал международного музыкального конкурса? Кажется, у Рыбака еще один серьезный конкурент.

Джессика, как ни странно, уже выступала на «Евровидении». Дело было в 2014 году, когда страна впервые приняла участие в конкурсе. Молодая певица исполнила свою композицию в интервал-акте, но уже тогда запомнилась зрителям. На этот раз она вернулась за победой и обещает приложить все усилия для того, чтобы привезти музыкальный праздник на родину, в Австралию. Кстати, песня у нее вполне в духе конкурса, так что, есть все шансы.