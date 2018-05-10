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Демпартия США распространила «российские» объявления за Трампа в Facebook
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Демпартия США распространила «российские» объявления за Трампа в Facebook 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Демократы в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США распространили более 3,5 тысячи рекламных объявлений, приписываемых российскому «Агентству интернет-исследований», говорится в сообщении на сайте Демпартии.
Реклама датируется началом 2015 — серединой 2017 года.
Политические рекламные объявления в основном поддерживают Дональда Трампа и Берни Сандерса и критикуют Хиллари Клинтон. Реклама также строится на призывах за иммиграцию и против неё, вопросах свободы ношения оружия и прав сексуальных меньшинств, значительная часть посвящена насилию со стороны полиции в адрес афроамериканцев, присутствуют и антивоенные лозунги.
Среди прочего, реклама от 2015 года сообщает, что «расистская организация» организовывает «шествие ненависти» и задаётся вопросом, не нужно ли «вызвать национальную гвардию». Реклама была продемонстрирована в Балтиморе, Фергюсоне в Миссури и Кливленде, где зафиксированы волнения на расовой почве. Потрачено на нее было, по сведениям Facebook, 88 рублей 45 копеек. У данного материала набралось 524 просмотра и 24 клика.
Другая реклама, датированная маем 2017 года, говорит о том, что США и союзники «убили 3,2 тысячи гражданских лиц за более чем 1000 дней бомбардировок» в Сирии, в девять раз больше официальной цифры. На рекламу было израсходовано 791 рубль 2 копейки, на 8,8 тысячи просмотров она «заработала» 901 клик. Кроме того, приведена реклама группы в Facebook «Объединённые мусульмане Америки», которая пыталась организовать в Нью-Йорке и Вашингтоне митинги против войны в Сирии в мае 2017 года.
Авторству «Агентства интернет-исследований» приписывается также реклама одного из брендов текилы из Мексики, на нее потрачено 200 рублей, просмотров получено 1,3 тысячи. Отдельные наиболее успешные записи получали до 70 и более тысячи кликов.
Некоторые из опубликованных объявлений частично отредактированы. В текстах сообщений периодически можно найти ошибки, характерные для иностранцев, для которых английский не является родным языком.
Facebook ранее заявил, что более 10 миллионов человек в США видели рекламу из России, приписываемую «Агентству интернет-исследований», однако лишь около половины из этой рекламы было показано до выборов 2016 года.
Спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил трём российским компаниям, а также 13 гражданам России, обвинения, связанные с предполагаемым вмешательством в выборы в США. Обвинения во вмешательстве высказывались также в адрес российских властей, которые категорически опровергают эти предположения.
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