Демпартия США распространила «российские» объявления за Трампа в Facebook

Демократы в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США распространили более 3,5 тысячи рекламных объявлений, приписываемых российскому «Агентству интернет-исследований», говорится в сообщении на сайте Демпартии.

Реклама датируется началом 2015 — серединой 2017 года.

Политические рекламные объявления в основном поддерживают Дональда Трампа Берни Сандерса и критикуют Хиллари Клинтон . Реклама также строится на призывах за иммиграцию и против неё, вопросах свободы ношения оружия и прав сексуальных меньшинств, значительная часть посвящена насилию со стороны полиции в адрес афроамериканцев, присутствуют и антивоенные лозунги.

Среди прочего, реклама от 2015 года сообщает, что «расистская организация» организовывает «шествие ненависти» и задаётся вопросом, не нужно ли «вызвать национальную гвардию». Реклама была продемонстрирована в Балтиморе, Фергюсоне в Миссури и Кливленде, где зафиксированы волнения на расовой почве. Потрачено на нее было, по сведениям Facebook, 88 рублей 45 копеек. У данного материала набралось 524 просмотра и 24 клика.

Другая реклама, датированная маем 2017 года, говорит о том, что США и союзники «убили 3,2 тысячи гражданских лиц за более чем 1000 дней бомбардировок» в Сирии , в девять раз больше официальной цифры. На рекламу было израсходовано 791 рубль 2 копейки, на 8,8 тысячи просмотров она «заработала» 901 клик. Кроме того, приведена реклама группы в Facebook «Объединённые мусульмане Америки», которая пыталась организовать в Нью-Йорке и Вашингтоне митинги против войны в Сирии в мае 2017 года.

Авторству «Агентства интернет-исследований» приписывается также реклама одного из брендов текилы из Мексики , на нее потрачено 200 рублей, просмотров получено 1,3 тысячи. Отдельные наиболее успешные записи получали до 70 и более тысячи кликов.

Некоторые из опубликованных объявлений частично отредактированы. В текстах сообщений периодически можно найти ошибки, характерные для иностранцев, для которых английский не является родным языком.

Facebook ранее заявил, что более 10 миллионов человек в США видели рекламу из России , приписываемую «Агентству интернет-исследований», однако лишь около половины из этой рекламы было показано до выборов 2016 года.