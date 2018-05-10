Как западные СМИ отреагировали на Парад Победы в Москве

Гул военной техники с Красной площади громким эхом разнесся по всему миру. На Парад Победы и акцию «Бессмертный полк» были аккредитованы больше полутора тысяч журналистов. В том числе и иностранных. Смотрели внимательно и придирчиво. Правда, каждый увидел, исключительно то, что хотел, передает «ТВ Центр».

"Танки едут через Красную площадь. Рёв истребителей над головой. Это впечатляющее шоу военной мощи", — сообщили журналисты CNN. «Эффектно» — вот их оценка. Парад Победы они назвали главным военным ритуалом России, в своей манере подчёркивая: в первую очередь, это парад оружия. И вот уже патриотические марши заменили на нагнетающую музыку (см. видео), дав детальную оценку всем новейшим образцам вооружения. При этом отметили, на них у русских ушло денег меньше, чем у американцев. Щепетильные британцы тоже подсчитывали.

"За прошедшие годы мистер Путин сделал День Победы главным событием государственного календаря. После значительных бюджетных трат в 2012 году появились новые разработки. Несмотря на санкционный режим и застой в экономике, Россия всё же показала существенный прогресс", — пишет Independent (материал с заголовком «Дерзкая Россия демонстрирует новые виды вооружения на Параде Победы»).

"Это событие стало своего рода и демонстрацией военной мощи российского вооружения, которое президент России охарактеризовал как «непобедимое», — сообщили в Express (заголовок — «Россия предупреждает: Путин играет военными мускулами и „непобедимыми“ ракетами на Параде Победы»).

"Терминаторы", "Корсары" и «Катран». О новых ракетных комплексах Владимир Путин говорил еще в своем послании Федеральному Собранию. На Параде их показали. Над Красной площадью пролетели истребители с новыми установками «Кинжал». С Земли их было достаточно трудно разглядеть, однако иностранцы сумели. У страха, как известно, глаза велики, а если еще и приукрасить — то получится заголовок типа: «Россия явила миру свое оружие судного дня».

"Наряду с празднованием Победы, целью парада было продемонстрировать новые вооружения. Пока тягач буксировал мини-танк «Уран-9», над Красной площадью пролетели МиГ-31, оснащенные ракетой «Кинжал», способной развивать скорость, превышающую скорость звука в десять раз. Всего же в авиапараде приняли участие 75 самолётов и вертолётов, включая истребители-невидимки пятого поколения Су-57", — пишет The Times (заголовок — «Россия: Владимир Путин демонстрирует военную мощь на Параде Победы в Москве»).

Пристальное внимание на этом Параде Победы было приковано и к трибунам. На фоне выхода США из соглашения по иранской ядерной программе и событий в Сирии визит израильского премьера Нетаньяху на Парад Победы дал западным журналистам почву для обсуждения. Москва и Тегеран — союзники. У России и Израиля — тоже прочные связи. Нетаньяху даже упрекнули. Мол, не просто так он приехал к Путину на Парад.

Материал ABC News вышел с заголовком «Войска, самолёты и танки-роботы подчеркивают российскую военную мощь на параде ко Дню Победы»: «На Параде Нетаньяху осмотрел некоторую военную технику, за счёт которой Тегеран стремится увеличить свой собственный арсенал».

"Стоя рядом с Путиным, когда по площади проезжали межконтинентальные баллистические ракеты, Нетаньяху дошёл до того, что приколол к пиджаку чёрно-оранжевую георгиевскую ленту — символ военной славы России, ставший также эмблемой объединения народов. Эта эмблема запрещена на Украине. У президента исторически союзной России Сербии Александра Вучича такой ленточки не было", — отмечают журналисты The Wall Street Journal (статья с заголовком «На путинском Параде Нетаньяху стремился достичь взаимопонимания по Ирану»).

За внешними атрибутами журналисты не заметили или не захотели заметить главного. Что рядом с Владимиром Путиным, который традиционно возглавил шествие Бессмертного полка с портретом своего отца впервые шли президент Сербии и израильский премьер. На этот раз «Бессмертный полк» побил собственный рекорд. По всей стране в акции приняли участие более десяти миллионов человек. Это на два миллиона больше, чем в прошлом году.

Матвей Шестаков, «ТВ Центр».