Дмитрий Азаров вручил губернские премии в области науки и техники

В начале церемонии Дмитрий Азаров отметил, что научному сообществу предстоит совершить технологический прорыв, о необходимости которого в послании говорил президент России. По его словам, новые знания и новые технологии должны придавать дополнительный импульс развитию науки и техники, внедрению современных технологий.

"Очень надеюсь, что Самарская область станет регионом, который во многом будет способствовать опережающему развитию страны в целом. У нас для этого есть все возможности, наш регион славится своей научной школой, которая имеет значительные успехи в различных областях знаний. Этот потенциал, которым мы обладаем, который создан не одним поколением ученых, инженеров, преподавателей должен быть в полной мере реализован. На данном этапе это крайне важно", — сказал глава региона.

Восемь «зубров» региональной науки были поощрены за достижения в технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических направлениях. Лауреаты получили денежные премии в размере 350 тыс. рублей.

Среди награжденных — заведующий кафедрой отечественной истории и археологии Самарского государственного социально-педагогического университета Александр Выборнов. За 40 лет деятельности им с использованием современных физико-химических методов было исследовано множество памятников мезолита, неолита и энеолита. Исторический пласт, который был поднят и изучен Александром Выборновым, стал прочной основой для изучения нового каменного века в Поволжье.

Профессор говорит, что премия губернатора — это не личная, а командная заслуга.

"Археология — наука, где в одиночку ничего не сделать, — констатирует доктор исторических наук. — И я счастлив, что у меня были отличные учителя и есть увлеченные, творческие коллеги. Но самые главные помощники — студенты. Многие говорят: молодежь не та. Просто они не были с ними в пустынях, в тайге. Я был и уверяю — это надежные парни, я бы с ними в разведку пошел".

Грантополучателями в области науки и техники за 2017 год стали 20 человек: медики, экологи, физики, юристы, селекционеры, инженеры, специалисты по информационным технологиям. Среди лауреатов как маститые, так и молодые ученые.

Нагрудный знак и диплом были вручены профессору Самарской государственной сельскохозяйственной академии Владимиру Зайцеву . Декан факультета биотехнологии и ветеринарной медицины поблагодарил за награду и назвал причины, по которым академия успешно развивается. Он процитировал высказывание одного из профессоров: «Если в коллективе одни старики — это трагедия, если одна молодежь — это комедия, а если старшее поколение и молодежь — это симфония. Мы хотим, чтобы у нас в академии звучала симфония».

Сплав опыта и молодости приносит результаты и Самарскому университету. Губернский грант, к примеру, получил молодой доцент кафедры технической кибернетики вуза Александр Куприянов . В университете он курирует инжиниринговый центр больших данных и организацию консорциума цифровой экономики.

Во время церемонии он выразил уверенность, что Самарская область в состоянии совершить существенный прорыв в развитии технологий и цифровой экономики. «Для этого у региона большой потенциал — мы можем достичь высоких результатов в этом направлении и тем самым поможем развиваться нашей области», — заверил доцент.

Дмитрий Азаров пригласил Александра Куприянова и всех грантополучателей, в том числе лауреатов губернских премий прежних лет к более плотному сотрудничеству с Научно-техническим советом Самарской области. По мнению главы региона, именно такой «интеллектуальный клуб» способен выстроить в регионе экономику знаний.

"Сегодня знания развиваются темпами, которых человечество не знало. И мы к этому должны быть готовы. Только сообща мы сможем выстроить экосистему знаний и их внедрения в экономику и технику", — заключил Дмитрий Азаров.