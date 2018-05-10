Академия наук Абхазии и Управление РАН по взаимодействию с Крымом будут сотрудничать

"Академия наук Абхазии и Управление РАН по взаимодействию с научными организациями Крыма и Севастополя подписали в Сухуме соглашение о сотрудничестве. Под документом поставили свои подписи вице-президент Академии наук Абхазии Сергей Бебия и начальник Управлением РАН, директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь ", — сообщил ТАСС представитель абхазской академии наук.

По его словам, речь идет о сотрудничестве в фундаментальных и поисковых исследованиях в области гуманитарных, естественных и технических наук, содействии в подготовке и аттестации научных кадров и многом другом. Абхазские и российские ученые также будут проводить научные конференции и симпозиумы.

"Подписание соглашения — не случайное событие: Сухумский и Никитский ботанические сады… еще в XIX веке обменивались растениями и обсуждали полученные результаты внедрения новых видов растений", — сказал Бебия журналистам. По его словам, также «необходимо возродить то тесное сотрудничество, которое было в советское время».

Со своей стороны, Плугатарь признался, что впервые посещает Абхазию и что здешнее разнообразие растительности и ландшафты произвели на него неизгладимое впечатление. «Мы привезли в Абхазию около 50 видов редких растений, которые пополнят коллекцию Сухумского ботанического сада. Что касается подписанного сегодня соглашения, то оно касается сотрудничества в области сельского и лесного хозяйства, биологии, медицины, сохранения историко-культурного наследия, экологии», — сказал российский ученый.