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Академия наук Абхазии и Управление РАН по взаимодействию с Крымом будут сотрудничать
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Академия наук Абхазии и Управление РАН по взаимодействию с Крымом будут сотрудничать 

ТАСС 37 минут назад
СУХУМ, 10 мая. /ТАСС/. Академия наук Абхазии и Управление Российской Академии наук по взаимодействию с научными организациями Крыма и Севастополя будут сотрудничать, соглашение об этом подписано в четверг в Сухуме.
"Академия наук Абхазии и Управление РАН по взаимодействию с научными организациями Крыма и Севастополя подписали в Сухуме соглашение о сотрудничестве. Под документом поставили свои подписи вице-президент Академии наук Абхазии Сергей Бебия и начальник Управлением РАН, директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь", — сообщил ТАСС представитель абхазской академии наук.
По его словам, речь идет о сотрудничестве в фундаментальных и поисковых исследованиях в области гуманитарных, естественных и технических наук, содействии в подготовке и аттестации научных кадров и многом другом. Абхазские и российские ученые также будут проводить научные конференции и симпозиумы.
"Подписание соглашения — не случайное событие: Сухумский и Никитский ботанические сады… еще в XIX веке обменивались растениями и обсуждали полученные результаты внедрения новых видов растений", — сказал Бебия журналистам. По его словам, также «необходимо возродить то тесное сотрудничество, которое было в советское время».
Со своей стороны, Плугатарь признался, что впервые посещает Абхазию и что здешнее разнообразие растительности и ландшафты произвели на него неизгладимое впечатление. «Мы привезли в Абхазию около 50 видов редких растений, которые пополнят коллекцию Сухумского ботанического сада. Что касается подписанного сегодня соглашения, то оно касается сотрудничества в области сельского и лесного хозяйства, биологии, медицины, сохранения историко-культурного наследия, экологии», — сказал российский ученый.
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