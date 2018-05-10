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Налоговики Португалии получат информацию о счетах с остатком от 50 000 евро
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Налоговики Португалии получат информацию о счетах с остатком от 50 000 евро 

Ведомости 38 минут назад
Правительство Португалии издало указ, согласно которому налоговые органы получают автоматический доступ к счетам, на которых остаток денежных средств превышает 50 000 евро ($59 455 по нынешнему курсу). Власти страны считают, что такая мера поможет бороться с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег, пишет Reuters.
Указ был одобрен кабинетом министров еще в 2016 г. Однако сразу после этого на него наложил вето президент Португалии Марсело Ребело де Соуса из-за сложной ситуации в банковском секторе. С тех пор португальские банки улучшили свою платежеспособность и большинство из них вернулись к прибыли.
До сих пор португальским налоговым органам требовалось разрешение суда на получение информации о балансах банковских счетов граждан Португалии.
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