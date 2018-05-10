В конце мая подрядчик начнет ремонт дворов в Вологде по проекту «Городская среда»

Сергей Воропанов. О старте ремонтов дворов было объявлено на общественной комиссии проекта «Городская среда». Как будет проходить ремонтная кампания в 2018 году, обсуждали сегодня депутаты-единороссы , городские власти, общественники. На встрече присутствовали председатель Заксобрания, лидер фракции «Единая Россия» Андрей Луценко и Мэр Вологды

Сегодня речь шла и об итогах ремонтной кампании прошлого года. Напомним, в 2017 году по проекту «Городская среда» в Вологде обновились 51 двор и два общественных пространства.

«В прошлом году с проектом «Городская среда» стартовала вся Вологодская область . Ремонты прошли в пяти муниципалитетах. На начальной стадии было много обсуждений, предложений и замечаний. Итоги реализации проекта в 2017 году положительные, — сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Луценко. — Мы видим, что обратная связь от жителей позитивная. Теперь наша задача — реализовать проект с учетом замечаний, выявленных в прошлом году».

В апреле-мае 2018 года общественная комиссия проекта проинспектировала все дворы. По итогам были выявлены незначительные дефекты: трещины в асфальте и у бордюров. Замечания подрядчики исправят по гарантии до 1 июля.

В 2018 году в Вологде ремонт пройдет в 54 дворах. Общая сумма, которую направят на ремонт, — это 174 млн рублей. Аукционы проведены, подрядчики определены. Работы будут выполнять две организации: ООО «Инстрой» и ООО «Волдомстрой». Строители первой приступят к работам уже в конце мая, второй подрядчик — с начала июня. Сейчас согласуются графики ремонта. Общественная комиссия рекомендовала завершить ремонты не позднее 1 октября.

«Представители партии «Единая Россия», активисты домов будут вместе контролировать ход производства работ. Как и в прошлом году, на всех уровнях ремонты дворов будут курировать вологжане: от проекта до приемки. Наша задача выполнить работы качественно в кротчайшие сроки», — подчеркнул Мэр Вологды, председатель Общественной комиссии проекта «Городская среда» Сергей Воропанов.

Как и в 2017 году, подключатся к контролю депутаты, общественники и сами жители. Сегодня Мэр Вологды Сергей Воропанов дал поручение составить график контроля работ на территориях.

«В прошлом году у нас отремонтировали три двора и одно общественное пространство: Ковыринский сад. Асфальт выдержал зиму. Надеемся, что работы пройдут так же качественно, как и в прошлом, — рассказала председатель ТОС «Ковырино» Наталья Колыгина. — В этом году два двора попали в план ремонта. Работы будут комплексными. Активисты уже готовы и к благоустройству, установке спортивных объектов».

В план ремонта на 2018 год в результате экономии, возникшей в ходе торгов, могут войти еще 6 дворов. Напомним, также в этом году по проекту «Городская среда» капитально отремонтируют пять общественных пространств.