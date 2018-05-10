Эксперты: отсутствие законодательства об исламском банкинге сдерживает его развитие в РФ

КАЗАНЬ , 10 мая. / ТАСС /. Развитие исламского банкинга в России сдерживает существующее налоговое и банковское законодательство, высказали мнение эксперты на форуме KazanSummit.

Айрат Фаррахов. "У нас нет в гражданском законодательстве понимания и нет вообще определения, что такое исламские финансы, что такое партнерские финансы, — это ключевые вещи. Далее, затрагивается вопрос о двойном налогообложении, налоговое законодательство. Также вопрос законов о банках и банковской деятельности: как вы понимаете, они (банки, работающие по законам шариата — прим. ред.) не имеют права покупать, они не имеют права реализовывать активы", — сказал депутат Госдумы

Трудности для банков в существующей системе налогообложения отметил и представитель банка «Ак Барс» . «По системе исламского финансирования сделки не подлежат налогообложению на добавленную стоимость. И период выплаты налогов довольно неудобный. То есть, заключая сделку сроком на 10 лет, заплатить налоги надо уже сейчас, в текущем финансовом периоде, что начисто убивает экономику сделки», — сказал начальник отдела партнерского финансирования ПАО «Ак Барс» Искандер Исхаков

Фаррахов при этом отметил, что нынешние условия в целом позволяют реализовывать отдельные проекты в области исламских финансов. По его словам, Внешекомобанк и Сбербанк уже успешно работают в этой отрасли. «По мнению ряда экспертов, наше законодательство в целом позволят учитывать все, что необходимо для отрасли исламских финансов. А что касается совершенствования законодательства — это для любой страны дорога в бесконечность», — добавил депутат.

По мнению экспертов, проблему может изменить частичная корректировка существующего законодательства. «В рамках действующего законодательства можно работать. То есть все отдельные сделки, их можно сделать, они будут работать ввиду отсутствия единого закона, но тяжело их всех вместе увязать. Точечные изменения, их внесение в различные законопроекты позволит уменьшить количество связующих нитей и создать систему, которая будет жизнеспособна», — считает председатель правления потребительского общества «Амаль» Ренат Едиханов.

Одну из моделей предполагаемой системы поддержки исламского банкинга озвучила управляющий партнер Alif Consult Мадина Калимуллина. По ее словам, возможно принятие закона об отдельной финансовой лицензии для организаций, которые осуществляют сделки исламского финансирования.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама — в частности, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Религия запрещает мусульманам заниматься ростовщичеством, поэтому исламские банки не выдают классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). Исламские банки не выплачивают клиентам доходы по вкладам, за исключением процента инфляции, который устанавливается государством.

О форуме

KazanSummit — площадка экономического взаимодействия России и стран исламского мира. Саммит проходит в Казани 10-12 мая в десятый раз, его ключевой темой в 2018 году стал «Халяльный образ жизни». На протяжении десяти лет площадка в Казани собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний.