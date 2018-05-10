Покупавшую билеты на поезд ворону поймали

Поймана ворона с железнодорожной станции Кинситё в Токио, прославившаяся в начале мая после попытки купить билет на электричку. Об этом сообщает издание SoraNews24.

Япония узнала о похождениях птицы благодаря видео, которое опубликовали в Twitter 1 мая. В начале ролика ворона села на билетный автомат и нажала кнопку «Дальше» на сенсорном экране. Ненадолго отлучившись к соседнему автомату, она вернулась с банковской картой в клюве, позаимствованной у другого пассажира. Не сумев оплатить билет, птица вернула украденное и улетела. Видео посмотрели около трех миллионов человек.

Как выяснилось, местные жители хорошо знали умную ворону с Кинситё. Птица не боялась людей и могла без опаски сесть на плечо или руку прохожего. Она запомнила и узнавала в лицо дружелюбного велосипедиста, который часто проезжал мимо станции и подкармливал ее. После случая с билетным автоматом, который прославил ее в соцсетях, вороне удалось стащить еще одну банковскую карту. На этот раз она бросила ее на крышу такси.

Ворону сумела поймать женщина, живущая по соседству с железнодорожной станцией. Она считала, что такой птице не место в городе, и хотела переселить ее в более подходящую среду — например, горы в префектуре Нагано . Женщина посадила ворону в клетку и намеревалась присматривать за ней в течение месяца, чтобы убедиться в том, что та здорова, а затем отвезти ее на природу и выпустить.

Осуществить план не удалось, потому что птицу изъяла государственная служба по контролю за животными. Как выяснилось, ловля ворон без официального разрешения запрещена японским природоохранным законодательством. Если женщину привлекут к ответственности, ей грозит тюремное заключение на срок до года или штраф величиной до миллиона йен (564 тысячи рублей).