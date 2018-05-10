Извечный конфликт между Россией и Польшей

Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента. Это хорошая возможность задуматься о том, в каком состоянии находится сейчас Россия , и как в этом контексте должна выглядеть польская политика в ее отношении.

Россия для Польши — это не обычный сосед, который время от времени становится опасным, не один из нескольких игроков ведущейся на европейском континенте стратегической игры, а страна, которая в долгосрочной перспективе представляет для нашего государства экзистенциальную угрозу. В связи с этим мы не можем рассматривать ее под тем же углом зрения, что Германию Францию или Италию

По сути мы вступили в НАТО ЕС потому, что… существует Россия. Поляки пошли на жертвы и провели трансформацию режима, построив свободную страну, потому, что… существует Россия. Польское руководство старается наладить отношения с Евросоюзом не ради европейских дотаций, а потому, что… существует Россия. Если бы ситуация выглядела иначе, мы бы могли избрать во внешней политике практически любой курс, однако, экспериментировать нам никак нельзя, ведь за нашей восточной границей лежит Московия.

Речь идет не о путинском режиме: российские национальные интересы остаются неизменными на протяжении веков. Их претворением в жизнь занимались цари, большевики, Ельцин, Путин. Методы и охват действий меняются, но цели остаются неизменными. Демократизация и готовность уступать на международной арене, наблюдавшиеся после Февральской революции или в эпоху Горбачева и Ельцина, — были знаком не цивилизационного разворота России, а ее временной слабости. Кто знает, не увидим ли мы какой-нибудь «перестройки» в исполнении Путина. Верить в ее искренность, однако, никак нельзя. «Демократическая» Россия останется угрозой и продолжит руководствоваться концепцией, в которой Польша выступает для российского государства помехой.

Как обстоят у России дела в начале четвертого срока Путина? Не самым лучшим образом. Об этом свидетельствует сокращение расходов на оборону. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2017 году Россия уменьшила военный бюджет на 20%, в 2018 году этот тренд сохранится. Это связано не с тем, что (как сообщило российское министерство обороны) армия получила уже достаточно современных вооружений, а с тем, что Москве пришлось урезать бюджетные расходы. В своем президентском послании Путин заявил, что придется затянуть пояса: будут увеличены налоги, повышен пенсионный возраст, сокращены социальные расходы. Все это — результат агрессивной внешней политики, в ответ на которую Запад ввел санкции.

Армению, Киргизию. Реализация российских национальных интересов в путинском исполнении требует больших затрат. Москва платит за войну в Сирии и на Украине . У россиян не осталось ни одного «политического клиента», который бы приносил какую-то выгоду: им приходится выделять средства на мятежный Донбасс, Южную Осетию Абхазию , Приднестровье, Белоруссию

Судя по всему, Москва уже исчерпала возможности для покупки новых клиентов, а завоевания — это слишком дорого. Возможно, в ходе своего нового президентского срока Путин попробует договориться с Западом (в первую очередь с ЕС) и откажется от агрессивных действий. Для польской внешней политики это будет очень важный момент, ведь многие государства и политические силы в Европе ждут жеста, который позволит начать «перезагрузку». Например, в Германии, которая пока придерживается жесткого курса в отношении Кремля, пять основных партий (в том числе входящие в правящую коалицию ХСС и СДПГ) выступают за нормализацию, и только две (ХДС и «Зеленые») против.

Польше нельзя присоединяться к процессу «перезагрузки», который может начаться, если Кремль решит пойти на сближение. Нам следует сохранять прежнюю жесткую позицию, добиваться того, чтобы на восточном фланге оставались силы НАТО и американская бригада, заниматься формированием европейской коалиции, выступающей за сохранение экономических санкций до тех пор, пока Россия не отдаст Крым Украине, а прежде всего — укреплять армию и возрождать восточную политику, то есть всеми доступными методами поддерживать государства, лежащие между Польшей и Россией.

Россия может быть авторитарной или либеральной, но она никогда не станет дружественной Польше страной. Геополитика обрекла нас на вечный конфликт.