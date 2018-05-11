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На Украине вычислили хитрость для обхода антироссийских санкций
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На Украине вычислили хитрость для обхода антироссийских санкций 

Lenta.ru 1 час назад
В санкционных списках Украины против России были обнаружены ошибки в идентификационных данных российских предприятий. Эту информацию в ответе на запрос агентства УНИАН подтвердил украинский МИД.
Агентство пишет, что ошибка была допущена, в частности, в юридическом адресе ПАО «КамАЗ» — указан не Автозаводский проспект в городе Набережные Челны, а переулок. Подчеркивается, что такая неточность позволяла украинским контрагентам и дальше покупать продукцию «КамАЗа».
В своем ответе министерство иностранных дел отмечает, что обращалось в компетентные органы с просьбой провести верификацию сведений лиц, подпавших под санкции, после чего данные некоторых фигурантов списков были уточнены и расширены.
Конкретную ситуацию с ПАО «КамАЗ» в ведомстве не прокомментировали, сославшись на то, что МИД не был инициатором применения санкций к этому юридическому лицу, а значит, вопрос об уточнении идентификационных сведений не относится к его компетенции.
Первый системный пакет санкций в отношении российских юридических лиц был введен Украиной в 2015 году. С тех пор список неоднократно расширялся и дополнялся. 2 мая этого года Украина присоединилась к антироссийским санкциям США и ввела новые ограничительные меры в отношении юридических и физических лиц.
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