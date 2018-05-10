Депутат Рады: западные санкции против РФ бьют по экономическим интересам самой Украины

КИЕВ, 10 мая. / ТАСС /. Санкционная политика, к которой прибегли западные страны в отношении России из-за конфликта в Донбассе, не ведет к его разрешению, а, напротив, отражается на экономических интересах, в том числе и самой Украины . Об этом в четверг ТАСС заявил депутат Рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко

"Мы не являемся сторонниками политики санкций. Считаем их временным и экстраординарным средством. Основным инструментом в международных отношениях должны оставаться переговоры и поиск компромисса. Только так можно создать систему безопасности в Европе, которая поможет предотвращать и урегулировать противоречия в будущем", — сказал он.