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Депутат Рады: западные санкции против РФ бьют по экономическим интересам самой Украины
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Депутат Рады: западные санкции против РФ бьют по экономическим интересам самой Украины 

ТАСС 44 минуты назад
КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Санкционная политика, к которой прибегли западные страны в отношении России из-за конфликта в Донбассе, не ведет к его разрешению, а, напротив, отражается на экономических интересах, в том числе и самой Украины. Об этом в четверг ТАСС заявил депутат Рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко.
"Мы не являемся сторонниками политики санкций. Считаем их временным и экстраординарным средством. Основным инструментом в международных отношениях должны оставаться переговоры и поиск компромисса. Только так можно создать систему безопасности в Европе, которая поможет предотвращать и урегулировать противоречия в будущем", — сказал он.
Депутат отметил, что конфликт привел к началу санкционного режима, но минские договоренности стали основой для мирных переговоров, что должно привести к отмене ограничений, которые в первую очередь ударили по простым гражданам. «Мирное разрешение конфликта позволит отказаться от режима экономических и политических санкций, которые сегодня больно бьют и по экономике Украины, и России, и стран ЕС», — подчеркнул Павленко.
Украина ввела санкции против 1228 физических и 468 юридических лиц из России. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 2 мая принял решение расширить данный список. В частности, Совбез синхронизировал санкции со списком минфина США. Ограничительные меры введены против 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". В черные списки также попали глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
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